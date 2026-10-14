जालौन के डीएम की अनूठी पहल; स्कूल जाकर लिया श्रुति की पढ़ाई और उपस्थिति का जायजा
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी बच्चे को परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:14 PM IST
जालौन: यूपी के जालौन के जिलाधिकारी समीर बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय, कांशीराम कॉलोनी पहुंचे. इस दौरान वह विद्यालय में दाखिला लेने वाली श्रुति से मुलाकात की और उसकी पढ़ाई, विद्यालय में उपस्थिति और सीखने के अनुभवों की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी बच्चे को परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए. प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.
बता दें कि कुछ दिन पूर्व जनता दर्शन में श्रुति अपने पिता के साथ जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंची थी. बातचीत के दौरान जिलाधिकारी को जानकारी हुई कि पारिवारिक परिस्थितियों और बालिका की शारीरिक स्थिति के कारण वह औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही थी. इस पर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले में पहल कर बालिका का विद्यालय में दाखिला कराने के निर्देश दिए.
अब श्रुति की पढ़ाई की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी स्वयं विद्यालय पहुंचे और उससे बातचीत की. जिलाधिकारी ने कहा कि सामान्य बच्चों के साथ नियमित रूप से विद्यालय आने और पढ़ाई करने से श्रुति में सीखने की रुचि विकसित होगी और उसे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. विद्यालय में जिलाधिकारी समीर जमीन पर बैठकर श्रुति से बात करते हुए नजर आए.