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जालौन के डीएम की अनूठी पहल; स्कूल जाकर लिया श्रुति की पढ़ाई और उपस्थिति का जायजा

जालौन के डीएम श्रुति की पढ़ाई और उपस्थिति का जायजा ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: यूपी के जालौन के जिलाधिकारी समीर बुधवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय, कांशीराम कॉलोनी पहुंचे. इस दौरान वह विद्यालय में दाखिला लेने वाली श्रुति से मुलाकात की और उसकी पढ़ाई, विद्यालय में उपस्थिति और सीखने के अनुभवों की जानकारी ली. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी बच्चे को परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए. प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.

बता दें कि कुछ दिन पूर्व जनता दर्शन में श्रुति अपने पिता के साथ जिलाधिकारी के ऑफिस पहुंची थी. बातचीत के दौरान जिलाधिकारी को जानकारी हुई कि पारिवारिक परिस्थितियों और बालिका की शारीरिक स्थिति के कारण वह औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही थी. इस पर जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले में पहल कर बालिका का विद्यालय में दाखिला कराने के निर्देश दिए.