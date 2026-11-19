PM मोदी की जनसभा के लिए वैशाली तैयार, 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम
Pm Modi Vaishali Visit: वैशाली में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले तैयारियां अंतिम चरण में हैं.डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : November 19, 2026 at 4:18 PM IST
वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.
पीएम राजापाकर में जनसभा को करेंगे संबोधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत राघोपुर से करेंगे, जहां वे कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्सलेन पुल का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी स्थित कार्यक्रम स्थल पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.
डीएम वर्षा सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
डीएम वर्षा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान 21 विभागों की कुल 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. इन योजनाओं की कुल लागत सात हजार करोड़ रुपए से अधिक है. इससे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है.
14 पार्किंग जोन बने
डीएम वर्षा सिंह ने आगे बताया कि कार्यक्रम स्थल पर एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं. लोगों की सुविधा के लिए कुल 14 पार्किंग जोन बनाए गए हैं. इनमें बस, ऑटो और दोपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्तों पर जगह-जगह साइनेज लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी ना हो.
भोजन समेत मेडीकल तक की सुविधा
प्रशासन की ओर से पेयजल, भोजन, शौचालय और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की गई है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पड़ोसी जिलों के प्रशासन से भी समन्वय स्थापित किया गया है.
11 बजे से पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे लोग
डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन से दो घंटे पहले सिक्स लेन पुल पर आम वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा. वहीं, जनसभा में शामिल होने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे सुबह 11 बजे से पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं.
चिराग पासवान ने भी तैयारियों का लिया जायजा
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर सांसद चिराग पासवान ने भी अधिकारियों के साथ राजापाकर क्षेत्र में बन रहे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया था. संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे.
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