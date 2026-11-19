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PM मोदी की जनसभा के लिए वैशाली तैयार, 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम

PM मोदी की जनसभा के लिए वैशाली तैयार ( (ETV Bharat) )

वैशाली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

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