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ETV Bharat की खबर का असर, DTO कार्यालय शराब कांड को लेकर DM की बड़ी कार्रवाई

बक्सर: बिहार के बक्सर जिला परिवहन कार्यालय में 14 मई को पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. इस दौरान सरकारी अलमारी और किचन रूम से शराब की भरी एवं खाली दर्जनों बोतलें बरामद हुईं, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई.

ईटीवी भारत की खबर का असर: मामले में दो महीने बाद जिलाधिकारी साहिला ने कार्रवाई शुरू की. ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित खबर के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. डीटीओ से मांगे गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए जिलाधिकारी ने विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा भेज दी है.

बक्सर डीटीओ कार्यालय शराब कांड (ETV Bharat)

डीटीओ का स्पष्टीकरण असंतोषजनक: जिलाधिकारी साहिला ने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था. इसके बाद डीटीओ पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है.

"डीटीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन डीटीओ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक है. इसके बाद डीटीओ पर कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा कर दी गई है."-साहिला, जिलाधिकारी

सिपाही पर थोपा आरोप: छापेमारी के बाद डीटीओ राजकुमार प्रसाद ने एक सिपाही पर शराब पीने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस अपना काम करेगी. हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की.