ETV Bharat की खबर का असर, DTO कार्यालय शराब कांड को लेकर DM की बड़ी कार्रवाई
बक्सर डीटीओ कार्यालय शराब कांड को लेकर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा, बरामद हुई थी दर्जनों शराब की बोतलें. जानें मामला-
Published : July 16, 2026 at 11:59 AM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर जिला परिवहन कार्यालय में 14 मई को पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. इस दौरान सरकारी अलमारी और किचन रूम से शराब की भरी एवं खाली दर्जनों बोतलें बरामद हुईं, जिससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई.
ईटीवी भारत की खबर का असर: मामले में दो महीने बाद जिलाधिकारी साहिला ने कार्रवाई शुरू की. ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित खबर के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. डीटीओ से मांगे गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए जिलाधिकारी ने विभाग को कार्रवाई की अनुशंसा भेज दी है.
डीटीओ का स्पष्टीकरण असंतोषजनक: जिलाधिकारी साहिला ने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था. इसके बाद डीटीओ पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है.
"डीटीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन डीटीओ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक है. इसके बाद डीटीओ पर कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा कर दी गई है."-साहिला, जिलाधिकारी
सिपाही पर थोपा आरोप: छापेमारी के बाद डीटीओ राजकुमार प्रसाद ने एक सिपाही पर शराब पीने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि पुलिस अपना काम करेगी. हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की.
शराब बनी नॉन-अल्कोहलिक?: घटना के बाद कुछ लोगों ने शराब को नॉन-अल्कोहलिक बताना शुरू कर दिया. बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने स्पष्ट किया कि बोतलें जांच के लिए लैब भेजी गई हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
दो महीने बाद सुर्खियों में डीटीओ कार्यालय: 14 मई की घटना के दो महीने बाद जिलाधिकारी की अनुशंसा से फिर से डीटीओ कार्यालय चर्चा में आ गया है. माना जा रहा है कि इस मामले में अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.
जिलाधिकारी की सख्ती से हड़कंप: जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से डीटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पूरी घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
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