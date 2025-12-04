ETV Bharat / state

बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने रोडवेज अधिकारियों को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

कलेक्टर टीना डाबी ने निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर फटकार लगाई और सख्त निर्देश दिए.

बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी (फोटो ईटीवी भारत, बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 7:48 AM IST

Updated : December 4, 2025 at 8:21 AM IST

बाड़मेर : राजस्थान मुख्य सचिव की वीसी में मिले निर्देश के बाद बुधवार रात को बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी बाड़मेर शहर में निरीक्षण पर निकली. उन्होंने केन्द्रीय बस स्टैंड, जिला पशु चिकित्सालय और सहकारी सुपर मार्केट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरों के स्क्रीन बंद नजर आने पर कलेक्टर टीना डाबी ने रोडवेज प्रबंधक समेत अधिकारियों की फटकार लगाते हुए तुरंत स्क्रीन को रिपेयर करने के निर्देश दिए. कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि वीसी में मुख्य सचिव ने फील्ड में जाकर जगह-जगह निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. केन्द्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही अन्नपूर्णा भंडार पर उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्थाओं को देखा है. इसके साथ ही बस स्टैंड पर सही तरीके से रैम्प का निर्माण करने और व्हील चेयर को बाहर रखने के निर्देश दिए.

एक्शन में कलेक्टर टीना डाबी (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

उन्होंने बताया कि यहां सीसीटीवी देखने के लिए बंद पड़ी टीवी स्क्रीन को तत्काल रूप से ठीक करने के निर्देश दिया है. इसके अलावा सहकारी सुपर मार्केट का भी निरीक्षण किया है. इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि इससे पहले जिला पशु चिकित्सालय परिसर के दौरा कर सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया. यहां पशुओं को प्रदान की जाने वाले दवाओं के स्टॉक रूम को देखा और सफाई करने के निर्देश दिए. स्टॉक रजिस्टर का भी अवलोकन किया. यहां पशुओं के उपचार के लिए प्रदान की जा रही व्यवस्थओं के संदर्भ में भी निर्देश दिए गए. इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, रोडवेज डिपो मैनेजेर, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, सुपर मार्केट मैनेजर भी उपस्थित रहे.

