बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने रोडवेज अधिकारियों को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

बाड़मेर : राजस्थान मुख्य सचिव की वीसी में मिले निर्देश के बाद बुधवार रात को बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी बाड़मेर शहर में निरीक्षण पर निकली. उन्होंने केन्द्रीय बस स्टैंड, जिला पशु चिकित्सालय और सहकारी सुपर मार्केट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरों के स्क्रीन बंद नजर आने पर कलेक्टर टीना डाबी ने रोडवेज प्रबंधक समेत अधिकारियों की फटकार लगाते हुए तुरंत स्क्रीन को रिपेयर करने के निर्देश दिए. कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि वीसी में मुख्य सचिव ने फील्ड में जाकर जगह-जगह निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. केन्द्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही अन्नपूर्णा भंडार पर उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्थाओं को देखा है. इसके साथ ही बस स्टैंड पर सही तरीके से रैम्प का निर्माण करने और व्हील चेयर को बाहर रखने के निर्देश दिए.