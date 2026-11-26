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जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार पर डीएम सख्त, शेष कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश

जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार पर डीएम सख्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना को लेकर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की. बैठक में डीएम ने जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल योजना के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक में सामने आया कि जल जीवन मिशन के फेज-2 और 3 में 725 राजस्व ग्रामों में 375 पाइप पेयजल योजनाओं पर काम कराया जा रहा है. इनमें इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी द्वारा 151 राजस्व ग्रामों में 97 योजनाएं और जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा 574 राजस्व ग्रामों में 278 योजनाओं पर काम कराया जा रहा है.

ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना (Photo Credit; ETV Bharat) निर्माण कार्यों की स्थिति पर नजर डालें तो, जिले में 359 अवर जलाशयों के सापेक्ष 353 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि छह का काम अभी बाकी है. वहीं, 412 नलकूपों का निर्माण पूरा कर लिया गया है. पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्धारित 3555 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 3545 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. शेष 10 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है.