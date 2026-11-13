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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर देवरिया डीएम सख्त; कहा- गंभीरता से करें वोटर लिस्ट का सत्यापन

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर देवरिया डीएम सख्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ERO और AERO के साथ बैठक कर मतदाता सूची की शुद्धता के कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एईआरओ प्रतिदिन सुबह ईसीआई पोर्टल पर लॉगिन करेंगे. एआरओ इसकी नियमित निगरानी करेंगे. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.