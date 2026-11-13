वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर देवरिया डीएम सख्त; कहा- गंभीरता से करें वोटर लिस्ट का सत्यापन
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एईआरओ प्रतिदिन सुबह ईसीआई पोर्टल पर लॉगिन करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:16 AM IST
देवरिया: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट सभागार में ERO और AERO के साथ बैठक कर मतदाता सूची की शुद्धता के कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एईआरओ प्रतिदिन सुबह ईसीआई पोर्टल पर लॉगिन करेंगे. एआरओ इसकी नियमित निगरानी करेंगे. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसे टीम भावना से गंभीरता से किया जाए. उन्होंने पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान कर अंतर स्पष्ट करने को कहा है. साथ हीं यह भी कहा कि सत्यापन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि फॉर्म-6, 7 और 8 का विधिवत सत्यापन कर मतदाता सूची में अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. गहन जांच के बाद ईआरओ से प्रमाण पत्र लेने को भी कहा है. इस काम को समय के साथ पूरा किया जाना जरूरी है.
जिलाधिकारी कार्यालय की बैठक में एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा, एसडीएम अखिलेश यादव सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ और एईआरओ मौजूद रहे.
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