मिर्जापुर में DM का बड़ा एक्शन, लापरवाही में दो अधिकारी निलंबित; ग्राम प्रधान को पद से हटाया गया, जानिये वजह

मिर्जापुर : जनपद में गो तस्करी मामले में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. ग्राम प्रधान को प्रधान पद से हटाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, ग्राम प्रधान धोबहा देवघटा (सोनवर्षा) विकास खंड लालगंज के ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल को शुक्रवार को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद जिलाधिकारी पवन गंगवार ने उन्हें पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 के तहत ग्राम प्रधान पद से हटा दिया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी कृष्ण लाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है. जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने पर पशुधन प्रसार अधिकारी जगदम्बा प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है.

