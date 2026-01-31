ETV Bharat / state

मिर्जापुर में DM का बड़ा एक्शन, लापरवाही में दो अधिकारी निलंबित; ग्राम प्रधान को पद से हटाया गया, जानिये वजह

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने गो तस्करी मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है.

Published : January 31, 2026 at 10:37 PM IST

मिर्जापुर : जनपद में गो तस्करी मामले में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. ग्राम प्रधान को प्रधान पद से हटाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी को निलंबित कर दिया है.

दरअसल, ग्राम प्रधान धोबहा देवघटा (सोनवर्षा) विकास खंड लालगंज के ग्राम प्रधान श्याम बहादुर पटेल को शुक्रवार को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद जिलाधिकारी पवन गंगवार ने उन्हें पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 के तहत ग्राम प्रधान पद से हटा दिया है. इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी कृष्ण लाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है. जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने पर पशुधन प्रसार अधिकारी जगदम्बा प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है.

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी लालगंज से नियमानुसार ग्राम सभा की बैठक कराते हुए चयनित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अस्थायी ग्राम प्रधान पद का प्रभार देने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का नाम अस्थायी ग्राम प्रधान का पद तत्काल प्रस्तावित करने का आदेश दिया है.

डीएम पवन कुमार गंगवार ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को अपने कार्यालय में तलब किया था. लापरवाही पाये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी को निलंबित किया गया है और ग्राम प्रधान को प्रधान पद से हटा दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

