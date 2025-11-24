अमेठी में SIR अभियान में लापरवाही; जिलाधिकारी ने BDO सहित 5 कर्मचारियों पर की कार्रवाई
डीएम ने सभी को सख्त निर्देश दिए कि SIR अभियान के महत्वपूर्ण काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अमेठी: जिलाधिकारी संजय चौहान ने SIR प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लिया है. काम में देरी पर अमेठी के खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है. वहीं, सचिव, बीएलओ, रोजगार सेवक और सफाईकर्मी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राजस्व विभाग के लेखपाल को चेतावनी नोटिस जारी कर दिया है.
जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि सभी लोग अपना-अपना गणना प्रपत्र अवश्य भरें. जिलाधिकारी ने सोमवार को SIR अभियान के तहत तहसील अमेठी सभागार में चल रहे डिजिटलाइज्ड कार्यक्रम का निरीक्षण किया. इस दौरान संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी सहायकों को जरूरी निर्देश दिए. इसके बाद डीएम ने तहसील क्षेत्र अमेठी के प्राथमिक विद्यालय कोहरा में SIR अभियान का निरीक्षण किया. उनके साथ एसडीएम आशीष सिंह भी मौजूद रहे.
प्राइमरी स्कूल पर निरीक्षण के दौरान डीएम ने कोहरा में प्रपत्र वितरण, इकट्ठा करने और डिटिटलाइजेशन करने की जानकारी हासिल की. संतोषजनक स्थिति न मिलने पर बीडीओ बृजेश सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी. साथ ही कोहरा ग्राम पंचायत अधिकारी कीर्ति सिंह, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी और बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश भी जारी किए. एक सुपरवाइजर/लेखपाल को भी चेतावनी नोटिस जारी कर दिया.
मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विकास खंड अमेठी में SIR कार्यों को व्यवस्थित और समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी बीडीओ प्रवीण कुमार को सौंपी.
जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा, जब सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों को सही तरह से निभाएंगे. डीएम ने सभी को सख्त निर्देश दिए कि वह समय से यह काम पूरा कराएं. उन्होंने चेताया कि महत्वपूर्ण काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, त्रुटि रहित और लेटेस्ट बनाना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे. कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे. उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
4 दिसंबर तक जमा होंगे प्रपत्र: यूपी में SIR का यह विशेष अभियान 4 दिसंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा. इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे. मतदाताओं को इन प्रपत्रों को भरकर वापस बीएलओ को जमा करना है. इसके बाद दावे, आपत्ति आदि के लिए समय दिया जाएगा और फिर फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी.
