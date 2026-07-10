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गाजियाबाद में जलभराव से मासूम की मौत पर एक्शन में जिलाधिकारी; लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

अब मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है की जांच में यदि विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को राहत राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में गुरुवार को बारिश के जलभराव में डूब कर तीन साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था. लोगों द्वारा नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगा दिया गया और मुआवजे की मांग की गई थी. मौके पर पहुंचे पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को हर संभव मदद को लेकर आश्वस्त किया गया था.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने कहा, ''9 जुलाई 2026 को हुई अतिवृष्टि के कारण गाजियाबाद में कुल चार घटनाएं जिला प्रशासन के संज्ञान में आई है. सभी मामलों को लेकर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी जाए. अगर यदि जांच में किसी प्रकार की विभागीय लापरवाही सामने आती है तो संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चार लाख राहत राशि देने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है. जल्द सहायता राशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी.''

बता दें कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सिरोली गांव रहने वाले सुमित बीते एक साल से गाजियाबाद की विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर इलाके में किराए पर रहते हैं. सुमित दिहाड़ी-मज़दूरी करते हैं. 9 जुलाई 2026 को दोपहर तकरीबन 2 बजे सुमित की 3 साल की बेटी घर के बाहर गई थी. घर के बाहर गली में पानी भरा हुआ था. मासूम पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई. पड़ोसियों ने जब मासूम को पानी में पड़ा हुआ देखा तो उठा कर घर लेकर गए. मासूम को चारपाई पर उल्टा लेटा कर काफी देर तक थपथपाया लेकिन तब तक मासूम की जान जा चुकी थी. परिजन मासूम को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

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