भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, घबराया प्रशासन, 72 घंटों में कार्रवाई का दिया आश्वासन

भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, घबराया प्रशासन, 72 घंटों में कार्रवाई का दिया आश्वासन

रुद्रप्रयाग में सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों की भूख हड़ताल डीएम ने स्थगित कराई. डीएम ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

RUDRAPRAYAG
भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 6, 2025 at 5:57 PM IST

रुद्रप्रयाग: बधाणीताल से भुनाल गांव 9 किमी मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे तीन ग्रामीणों में दो की हालत बिगड़ गई, जिससे प्रशासन और लोनिवि विभाग के हाथ-पांव फूल गए. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेकअप करने के बाद शीघ्र 108 सेवा को बुलाया, मगर अनशनकारी डीएम, डीएफओ के साथ विधायक के अनशन स्थल पर आने के बाद ही उठने की मांग करने लगे. भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग अनशनकारियों की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों के साथ विधायक मौके पर पहुंचे. डीएम प्रतीक जैन ने आश्वासन दिया कि तीन दिनों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए फाइल शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद ग्रामीणों को जूस पिलाकर आंदोलन स्थगित करवाया गया.

3 नवंबर 2025 को बधाणीताल से भुनाल गांव भेडारू तक प्रस्तावित 9 किलोमीटर मोटर मार्ग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया. भूख हड़ताल में तीन बुजुर्ग ग्रामीण बैठ गए. इसके बाद ग्रामीणों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा. 6 नवंबर सुबह जब चिकित्सकों की टीम ने आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की तो बुजुर्ग ग्रामीणों के वजन में कमी और शुगर लेवल भी कम आया तो प्रशासन हरकत में आया. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एंबुलेंस मंगवाई. 108 सेवा के आने के बाद भी ग्रामीण भूख हड़ताल पर डटे रहे और विधायक भरत सिंह चौधरी, डीएम प्रतीक जैन और डीएफओ रजत सुमन के अनशन स्थल पर आने की मांग करने लगे.

सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों की भूख हड़ताल डीएम ने स्थगित कराई (VIDEO-ETV Bharat)

इसके बाद विधायक भरत सिंह चौधरी पहुंचे तो ग्रामीणों ने दोनों अधिकारियों को भी जल्द बुलाने की मांग की. मौके पर डीएम और डीएफओ भी पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों और विधायक से कहा कि बार-बार ग्रामीणों को आश्वासन देकर बेवकूफ बनाया जा रहा है. अब ग्रामीण आश्वासन का लॉलीपॉप बर्दाश्त नहीं करेंगे.

रुद्रप्रयाग विधानसभा की बांगर पट्टी के ग्रामीण मात्र 9 किमी सड़क के लिए 35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं. मगर दुर्भाग्य है कि साढ़े तीन दशक बीत जाने के बाद भी उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आज भी गर्भवती महिला और बीमार ग्रामीणों को सड़क के अभाव में दम तोड़ना पड़ रहा है. वर्तमान में इन दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा के लिए ग्रामीणों को मयाली-पांजणा-बसुकेदार-छेनागाड़ या मयाली-तिलवाड़ा-अगस्त्यमुनि-गुप्तकाशी-छेनागाड़ जैसे घुमावदार रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो करीब 84 किलोमीटर लंबा फेरा है. इस सफर में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है. व्यापारिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं.

Rudraprayag Rural Hunger Strike
बधाणीताल-भुनाल गांव मोटरमार्ग निर्माण की मांग पर ग्रामीण बैठे थे भूख हड़ताल पर (PHOTO-ETV Bharat)

प्रस्तावित मोटर मार्ग बनने पर यह दूरी महज 9 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे पश्चिमी बांगर की 16 ग्राम पंचायतें और पूर्वी बांगर की 6 ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी. क्षेत्र की करीब 15 से 20 हजार की आबादी इस मोटरमार्ग निर्माण से लाभान्वित होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. लेकिन अफसोस, यह जायज मांग साढ़े तीन दशकों से ठंडे बस्ते में पड़ी है.

जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भी उन्हें और डीएफओ को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. शासन स्तर पर भी यह मामला गंभीरता से लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बधाणीताल से भुनाल गांव तक 9 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग निर्माण कार्य वर्ष 2021 से विधिवत प्रक्रिया में है, जिसमें लगभग आठ किलोमीटर वन भूमि और एक किलोमीटर सिविल भूमि आती है. इस मार्ग के निर्माण में लगभग 1271 पेड़ (बांज, बुरांश एवं अन्य प्रजातियां) प्रभावित होंगे. एनजीटी एवं वन विभाग के नियमों के अनुसार जितने क्षेत्र में मार्ग निर्माण होगा, उतनी ही भूमि पर वृक्षारोपण भी अनिवार्य है.

इसी क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद साढ़े तीन हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया है, जिस पर वृक्षारोपण किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को प्रभागीय वनाधिकारी चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो एक औपचारिक प्रक्रिया है. इसके पश्चात तीन दिनों के भीतर मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा.

Rudraprayag Rural Hunger Strike
डीएम ने दिया तीन दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन, अनशनकारियों को पिलाया जूस. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी कर एक माह के भीतर यह फाइल भारत सरकार को फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए भेजी जाएगी. साथ ही भारत सरकार से यह अनुरोध भी किया जाएगा कि तीन माह के भीतर फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रदान की जाए. जिलाधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलते ही निर्माण कार्य बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यह मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र को शीघ्र सड़क मार्ग से जोड़ा जाए.

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है. अतः शासन एवं जिला प्रशासन दोनों ही स्तरों से भारत सरकार को फाइल पर शीघ्र कार्रवाई करने का निवेदन किया जाएगा. डीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त करते हुए अपना आमरण अनशन स्थगित किया. डीएम प्रतीक जैन, विधायक भरत सिंह चौधरी ने संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिव लाल आर्य, केदार सिंह रावत और गैणू लाल को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

रुद्रप्रयाग ग्रामीण भूख हड़ताल
ग्रामीणों का अनशन स्थगित
बधाणीताल से भुनाल तक मोटर मार्ग
MOTORWAY FROM BADHANITAL TO BHUNAL
RUDRAPRAYAG RURAL HUNGER STRIKE

