ETV Bharat / state

भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, घबराया प्रशासन, 72 घंटों में कार्रवाई का दिया आश्वासन

भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत ( PHOTO- ETV Bharat )