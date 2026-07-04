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आगरा में डीएम ने 2 सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण, खामियां मिली तो प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज

निरीक्षण के दौरान छीपीटोला प्राथमिक विद्यालय में डीएम ने खुद ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: स्कूल चलो अभियान की हकीकत परखने शुक्रवार को आगरा के डीएम मनीष बंसल निकले. 2 सरकारी विद्यालयों के औचक निरीक्षण में स्कूल चलो अभियान की हकीकत देखकर डीएम हैरान रह गए. उन्हें जहां प्राथमिक विद्यालय छीपीटोला में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं, तो शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देने के निर्देश दिए गए. जबकि, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता में भारी अव्यवस्थाएं मिलने पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुनीता सक्सेना को तुरंत निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही चार्जशीट जारी करने और शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए हैं. मिड-डे मील चखते डीएम. (Photo Credit; ETV Bharat) बता दें कि कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई समाप्त करके डीएम मनीष बंसल सीधे प्राथमिक विद्यालय छीपीटोला पहुंचे. जहां पर उन्होंने कक्षा 3, 5 और 2 का निरीक्षण किया. बच्चों से संवाद किया, शैक्षणिक क्षमता परखी. डीएम मनीष बंसल ने बच्चों से हिंदी और अंग्रेजी की किताबें पढ़वाईं. उसने नाम लिखवाए, पहाड़े और गिनती सुनी. बच्चों के प्रदर्शन से डीएम मनीष बंसल संतुष्ट दिखे और बच्चों की पीठ थपथपाई. इसके साथ ही उन्होंने स्वयं ब्लैकबोर्ड पर चॉक लेकर बच्चों को पढ़ाया. उन्होंने बच्चों से नई किताबें, यूनिफॉर्म, मिड-डे मील और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली. डीएम मनीष बंसल ने बच्चों को पढ़ाया. (Photo Credit; ETV Bharat) स्मार्ट क्लास और मिड-डे मील की जांच: डीएम ने स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया. बच्चों से स्मार्ट टीवी चलवाई. लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के साथ ही मिड-डे मील चखकर उसकी गुणवत्ता भी जांची. विद्यालय में 146 छात्र नामांकित हैं. जिन्हें 2 शिक्षक और 3 शिक्षामित्र पढ़ा रहे हैं. उन्होंने लाइब्रेरी में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए उच्च गुणवत्ता की एलईडी लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ शिक्षकों से कहा कि छात्र और छात्राओं को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रखें. उन्हें सामान्य ज्ञान और व्यावहारिक जानकारी देकर आधुनिक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करें.