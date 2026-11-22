ETV Bharat / state

शिक्षक बनकर डीएम ने ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया, लापरवाही मिलने पर 2 अध्यापकों का रोका वेतन

बच्चों को पढ़ाते जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: जिले के भाटपाररानी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कंपोजिट विद्यालय बेलपार पंडित, प्राथमिक विद्यालय जसूई और प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर भुवाल का निरीक्षण किया.

कंपोजिट विद्यालय बेलपार पंडित में जिलाधिकारी ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से पढ़वाया और उनसे सवाल पूछकर उनकी शैक्षणिक समझ एवं पढ़ाई के स्तर को परखा. उन्होंने शिक्षकों की शिक्षण पद्धति एवं बच्चों की सीखने की क्षमता का भी जायजा लिया.