शिक्षक बनकर डीएम ने ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया, लापरवाही मिलने पर 2 अध्यापकों का रोका वेतन
प्राथमिक विद्यालय जसूई के निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:40 AM IST
देवरिया: जिले के भाटपाररानी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कंपोजिट विद्यालय बेलपार पंडित, प्राथमिक विद्यालय जसूई और प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर भुवाल का निरीक्षण किया.
कंपोजिट विद्यालय बेलपार पंडित में जिलाधिकारी ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से पढ़वाया और उनसे सवाल पूछकर उनकी शैक्षणिक समझ एवं पढ़ाई के स्तर को परखा. उन्होंने शिक्षकों की शिक्षण पद्धति एवं बच्चों की सीखने की क्षमता का भी जायजा लिया.
डीएम ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए स्वयं कक्षा में ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया. विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया. उन्होंने बच्चों से सवाल-जवाब भी किए और उनकी समझ और सीखने के स्तर को परखा.
प्राथमिक विद्यालय जसूई के निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित 2 अध्यापकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी निष्ठा और जागरुक रहने के साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें.
डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. शिक्षकों की उपस्थिति, नियमित शिक्षण कार्य और बच्चों के सीखने के स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और शिक्षण व्यवस्था में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए.
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