कैरियर काउंसलर की भूमिका में उतरे डीएम-एसएसपी, कॉलेजों में छात्र-छात्राओं का करेंगे मार्गदर्शन
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पी.एम.श्री. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टूण्डला में छात्राओं के साथ संवाद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:59 PM IST
फिरोजाबाद: यूपी सरकार के आईएएस, आईपीएस और आईएएफ अब कैरियर काउंसलर की भूमिका में नजर आएंगे. यह अधिकारी इंटर कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे. मंगलवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पी.एम.श्री. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टूण्डला में छात्राओं के साथ संवाद किया.
इस कार्यक्रम में जनपद के 85 इण्टर कॉलेजों के छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक वर्चुअल माध्यम से जुडे़ थे. संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में कैरियर, लक्ष्य निर्धारण और भविष्य की राह चुनने को लेकर उत्पन्न होने वाले भ्रम व असमंजस को दूर करना था. जिलाधिकारी ने इस संवाद के दौरान सभी विद्यार्थियों को प्रभावी पढ़ाई के तरीके, टाइम मैनेजमेंट, सही रॉल मॉडल का चुनाव तथा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से फ़िरोज़ाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी शुरुआत की जा रही है. इस पहल के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा एवं राज्य सिविल सेवा के युवा अधिकारी, इंटर कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनका मार्गदर्शन करेंगे.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को कैरियर के बेहतर अवसर तलाशने, सही दिशा चुनने तथा जीवन में निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित करना है. अधिकारी अपने व्यक्तिगत अनुभवों, प्रशासनिक बारीकियों और सफलता के मंत्रों से युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि छात्र किसी भी प्रकार के भ्रम से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और नई ऊंचाइयों को छू सकें.
छात्रों एवं आमजन तक इस पहल की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, जनपद में एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘फ़िरोज़ाबाद सुशासन‘ (Firozabad Sushasan) नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया जा रहा है, जहां पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों पर वार्ता की जाएगी. इस चैनल पर प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन, सफलता के टिप्स, और विभिन्न विषयों पर वार्ताएं रिकॉर्ड कर अपलोड की जाएंगी.
छात्र किसी भी समय और कहीं से भी अधिकारियों के व्याख्यान सुन सकेंगे, जिससे दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर एवं प्रेरणा प्राप्त होगी. चैनल के माध्यम से जनपद में चलाए जा रहे सुशासन अभियानों और प्रशासनिक उपलब्धियों को भी प्रमुखता से साझा किया जाएगा.
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