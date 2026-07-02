ड्यूटी से गायब थीं तीन महिला डॉक्टर, DM ने दिया वेतन रोकने का आदेश
सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे ने निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 2, 2026 at 1:27 PM IST
सीतामढ़ी: स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए डीएम रिची पांडे ने मंगलवार देर रात सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अस्पताल की कई व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां सामने आईं. सबसे बड़ी लापरवाही तब उजागर हुई, जब तीन महिला चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित मिलीं.
ड्यूटी से गायब मिलीं महिला चिकित्सक: ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला डॉक्टरों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएम ने तत्काल उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि तीनों महिला डॉक्टरों से अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण मांगा जाए.
एएनएम को निलंबित करने का निर्देश: निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की. इस दौरान एक एएनएम के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आईं. मरीजों ने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप लगाए. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित एएनएम को तत्काल निलंबित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.
अस्पताल प्रशासन को दी सख्त चेतावनी: निरीक्षण के बाद डीएम रिची पांडे ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर स्पष्ट संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल आम लोगों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र हैं और यहां आने वाले प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए.
'मरीजों को हर संभव सुविधा मिलनी चाहिए': जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है. ऐसे में यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि उन संसाधनों का सही उपयोग हो और मरीजों को बेहतर इलाज मिले. उन्होंने दो टूक कहा कि जो कर्मचारी व्यवस्था की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
"सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है. मरीजों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी."- रिची पांडे, जिलाधिकारी
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