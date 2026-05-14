कानपुर में उद्योग विभाग के दफ्तर में डीएम का छापा, उपायुक्त उद्योग समेत छह कर्मी मिले नदारद
डीएम ने सभी कर्मियों के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि सभी समय से कार्यालय में उपस्थित रहें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:45 PM IST
कानपुर : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को फजलगंज स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त उद्योग समेत छह कर्मी अनुपस्थित मिले. जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचें और कार्यालयीय अनुशासन का पालन करें.
डीएम ने उपायुक्त उद्योग से फोन पर बात की. उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वह एक जांच के मामले में पनकी स्थित बैंक आफ इंडिया कार्यालय गए हुए थे. उनकी बात सुनकर डीएम ने कहा, सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनिए.
डीएम बोले- सख्त होगी कार्रवाई : डीएम ने उनुपस्थित कर्मचारियों में रश्मि, अविजित सिंह, राजकुमार, वी.अरुण, धर्मेंद्र शुक्ला और मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाने के लिए भी कहा. डीएम ने कार्यालय में रखे कई दस्तावेजों को भी देखा और कहा सभी कर्मी समय से कार्यालय आएं. अगले निरीक्षण में कोई गायब मिला तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.
सहायक आयुक्त उद्योग ने नहीं किए हस्ताक्षर : डीएम ने सहायक आयुक्त उद्योग रियाजुद्दीन से पूछा कि आपने उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया उस पंजिका में उनका नाम अंकित नहीं है. इस पर डीएम ने कहा, सभी अफसरों व कर्मियों को रोजाना उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर जरूर करने हैं. डीएम ने मूवमेंट रजिस्टर देखा तो उसमें सात अप्रैल के बाद से कोई प्रविष्टि अंकित नहीं थी. डीएम ने कहा सभी दस्तावेजों को रोजाना खुद उपायुक्त उद्योग देखें.
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