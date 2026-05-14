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कानपुर में उद्योग विभाग के दफ्तर में डीएम का छापा, उपायुक्त उद्योग समेत छह कर्मी मिले नदारद

उद्योग विभाग के कार्यालय में निरीक्षण के दौरान डीएम ने दस्तावेज देखे. ( Photo Credit; Media Cell, District Administration )

कानपुर : जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को फजलगंज स्थित उपायुक्त उद्योग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त उद्योग समेत छह कर्मी अनुपस्थित मिले. जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचें और कार्यालयीय अनुशासन का पालन करें.

डीएम ने उपायुक्त उद्योग से फोन पर बात की. उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वह एक जांच के मामले में पनकी स्थित बैंक आफ इंडिया कार्यालय गए हुए थे. उनकी बात सुनकर डीएम ने कहा, सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुनिए.

डीएम बोले- सख्त होगी कार्रवाई : डीएम ने उनुपस्थित कर्मचारियों में रश्मि, अविजित सिंह, राजकुमार, वी.अरुण, धर्मेंद्र शुक्ला और मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाने के लिए भी कहा. डीएम ने कार्यालय में रखे कई दस्तावेजों को भी देखा और कहा सभी कर्मी समय से कार्यालय आएं. अगले निरीक्षण में कोई गायब मिला तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.