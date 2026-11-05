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'अंडा की जगह बिस्कुट खिलाते हैं गुरुजी' शिवहर डीएम के औचक निरीक्षण में बच्चों ने खोल दी पोल

सरकारी स्कूल में मिड-डे मील योजना में गड़बड़ी ( Etv Bharat )

शिवहर: डीएम प्रतिभा रानी लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने राजकीय मध्य विद्यालय कटसरी जागीर का जायजा लिया, जहां उन्होंने नौनिहालों से मिड डे मील के संबंध में जानकारी ली, तभी बच्चों ने स्कूल में चल रहे अंडा घोटालें की पोल खोल दी.

अंडा की जगह बच्चों को खिलाया जाता है बिस्कुट