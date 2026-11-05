'अंडा की जगह बिस्कुट खिलाते हैं गुरुजी' शिवहर डीएम के औचक निरीक्षण में बच्चों ने खोल दी पोल
EGG SCAM IN GOVERNMENT SCHOOL: डीएम प्रतिभा रानी राजकीय मध्य विद्यालय कटसरी जागीर पहुंची. इसी बीच बच्चों ने अंडा घोटाला उजागर किया. रिपोर्ट- सुमित कुमार
Published : November 5, 2026 at 11:13 AM IST
शिवहर: डीएम प्रतिभा रानी लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने राजकीय मध्य विद्यालय कटसरी जागीर का जायजा लिया, जहां उन्होंने नौनिहालों से मिड डे मील के संबंध में जानकारी ली, तभी बच्चों ने स्कूल में चल रहे अंडा घोटालें की पोल खोल दी.
अंडा की जगह बच्चों को खिलाया जाता है बिस्कुट
बिहार में मिड डे मील में बच्चों को उबला अंडा देना अनिवार्य है. अंडा का पैसा अलग से आता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा दिखा है. जब डीएम ने बच्चों से पूछा कि अंडा मिलता है. इस पर बच्चों ने कहा कि मैडम अंडा नहीं मिलता है, लेकिन बिस्कुट मिलता है. बच्चों का जबाव सुनते ही डीएम प्रतिभा रानी हैरान रह गई और गुरुजी से इस संबंध में पूछाताछ की, लेकिन गुरुजी जवाब नहीं दे पाए, तब डीएम ने फाइल मंगवाकर चेक किया तो फाइल में अंडा पर बिल था.
हाजिरी रजिस्टर और MDM फाइल जब्त
डीएम प्रतिभा रानी को निरीक्षण के दौरान जब घोटाले का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत हाजिरी रजिस्टर, MDM स्टॉक और कैश बुक समेत सारी फाइलें देखीं और जब्त करके उन्हें अपने साथ ले गई. साथ ही बच्चों की संख्या कम देखकर भी शिक्षकों की क्लास लगाई. यानी कागज पर बच्चों की उपस्थिति ज्यादा और वास्तविकता में बच्चों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही थी.
साफ-सफाई पर भी फटकार
डीएम ने साफ कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. वहीं, अगर साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो कार्रवाई की जाएगी.
''राजकीय मध्य विद्यालय कटसरी जागीर का निरीक्षण किया गया था, तभी अंडा की जगह बच्चों को बिस्कुट खिलाने की बात सामने आई है. जिससे सभी फाइलों को जब्त करके लाया गया है. इसकी गहनता से जांच की जाएगी. जांच के बाद उचित कार्रवाई भी होगी''. प्रतिभा रानी, डीएम
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