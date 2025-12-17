ETV Bharat / state

अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम का विरोध, धरना स्थल पर पहुंचे डीएम, 5 दिन निर्माण कार्य पर रोक

रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मिलने पहुंचे डीएम प्रतीक जैन.

Agastyamuni Sports Stadium
अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम का विरोध (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 8:29 PM IST

रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा. स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन स्थल के समीप रातभर भजन कीर्तन कर विरोध जारी रखा. वहीं, बुधवार को डीएम प्रतीक जैन स्थानीय लोगों से बातचीत करने धरना स्थल पर पहुंचे.

अगस्त्यमुनि मुनि महाराज की भूमि बचाने को लेकर धरने पर बैठे स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे डीएम प्रतीक जैन ने कहा कि मुनि महाराज को लेकर किसी भी तरह से स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत नहीं होने दी जाएगी. यहां के धार्मिक महत्व से किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की यहां आने जाने को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. लेकिन खिलाड़ियों, स्थानीय युवा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण भी होना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि, स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा. डीएम ने एक प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए जिला कार्यालय में आमंत्रित किया है. ताकि समस्या का हल निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि पांच दिनों तक किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और स्टेडियम निर्माण की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें विकास कार्यों में बाधक नहीं बनना चाहिए. डीएम ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी.

इस बीच स्थानीय लोग आपस में विचार विमर्श करें. वहीं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे त्रिभुवन चौहान ने कहा कि मुनि महाराज की भूमि को यथावत रखा जाए, जबकि मैदान के पास खाली पड़ी भूमि पर इस स्टेडियम का निर्माण किया जाए. कहा कि पांच दिनों तक हम भी धरना स्थल पर मुनि महाराज के कीर्तन भजन करते रहेंगे.

बता दें कि सोमवार को ग्रामीणों ने केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल को बंधक बना लिया था. जबकि मंगलवार को निर्माणाधीन स्थल पर ग्रामीण महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था.

