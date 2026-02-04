ETV Bharat / state

गुलदार हमले में मृत दक्ष के परिजनों से मिले डीएम, मिलेंगे ₹10 लाख और पीएम आवास योजना की सुविधा

रुद्रप्रयाग: जिले के विकासखंड अगस्त्यमुनि अंतर्गत ग्राम सिंद्रवाणी (छिनका, नगरासू) में गुलदार के हमले में मृतक पांच वर्षीय बालक के परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की. जिलाधिकारी ने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि जिला प्रशासन इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मृतक बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए. साथ ही परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सुविधा प्रदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. आवश्यकता पड़ने पर परिवार को गांव में ही सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की व्यवस्था किए जाने की भी बात कही.

उन्होंने मृतक बालक की दो बहनों को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा का लाभ दिलाने और मृतक के दादा-दादी को वृद्धावस्था पेंशन योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए.

ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने गांव एवं सड़क किनारे उगी झाड़ियों के तत्काल कटान के निर्देश दिए. इसके साथ ही गांव में पांच सोलर लाइट स्थापित कराई गई हैं और आवश्यकता अनुसार और सोलर लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं. गांव के आसपास घेरबाड़ (फेंसिंग) कराने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए हैं.

गुलदार की धरपकड़ के लिए वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. ग्रामीणों की राय को शामिल करते हुए विभिन्न स्थानों पर तीन पिंजरे लगाए गए हैं और पांच ट्रैप कैमरों की सहायता से गुलदार की गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जा रही है. वन विभाग की गश्ती टीमें क्षेत्र में निरंतर गश्त कर रही हैं. इसके अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है, जो आगामी चार से पांच दिनों तक क्षेत्र में रहकर स्थिति की मॉनिटरिंग करेगी.