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बिहार में दारोगा का टूटा पैर .. डॉक्टर ने गत्ता और पाइप से बांधा, DM ने कराई जांच

शिवहर: बिहार के शिवहर जिले के फतेहपुर में एक सड़क दुर्घटना में स्थानीय पुलिस दारोगा श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की अनियंत्रित टक्कर के कारण हुए इस हादसे में उनके पैर में कई जगहों पर फ्रैक्चर हो गया. घायल दारोगा को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज देखकर मौजूद लोग हैरान रह गए.

गत्ते और सलाइन पाइप से बंधा टूटा पैर: सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्लास्टर या किसी उचित चिकित्सीय उपकरण की जगह टूटे हुए पैर को गत्ते (कार्टन) और सलाइन पाइप की मदद से बांध दिया. यह दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद लोग दंग रह गए. घायल दारोगा श्यामलाल ने बाद में बताया कि हादसा मधुबन मार्ग की मुख्य सड़क पर फतेहपुर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ी से टकरा गया.

"हादसा एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन के कारण हुआ. वो मधुबन मार्ग की मुख्य सड़क पर फतेहपुर के पास अनियंत्रित होकर सीधे टक्कर मार गया."-श्यामलाल, घायल दरोगा

अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी सदर अस्पताल पहुंच गए. इनमें ट्रैफिक डीएसपी भरत, लाइन डीएसपी, नगर थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह, इंस्पेक्टर मंजर आलम, सुनील कुमार झा, श्यामपुर भटहां थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, पिपराही थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह और दारोगा नरेंद्र कुमार शामिल थे. पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अस्पताल की खराब व्यवस्था को देखकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है.

वीआईपी मरीज के साथ भी ऐसी हालत: लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक पुलिस दारोगा जैसे व्यक्ति का इलाज इस अनोखे तरीके से किया जा रहा है, तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी. अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या कहते हैं सिविल सर्जन: शिवहर के सिविल सर्जन डॉ. दीपक कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि मरीज का पैर कई जगहों से टूटा हुआ था और बिना ऑपरेशन के प्लास्टर लगाना संभव नहीं था. इसलिए तत्काल राहत के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में कार्टन और सलाइन पाइप का उपयोग किया गया. बाद में मरीज को बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है.