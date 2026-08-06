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पौड़ी लैंड डील विवाद: 'कैसे हो गई 112 नाली जमीन की खरीद', ग्रामीणों का सवाल- क्या भू-कानून में लूपहोल?

पौड़ी में भूमि खरीद का मामला बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस भू-कानून पर सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगा रहा है. रिपोर्ट- सिद्धांत उनियाल.

LAND PURCHASE CASE IN PAURI
पौड़ी 112 नाली भूमि खरीद मामले ने पकड़ा तूल (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 6:43 PM IST

6 Min Read
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पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी-देवप्रयाग मोटरमार्ग पर स्थित ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. भूमि खरीद से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के भू-कानून को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. ऐराड़ी के ग्रामीणों का आरोप है कि ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद की जा चुकी है. इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है. वहीं, डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है.

पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखंड कोट के ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद का मामला जिला प्रशासन की जांच के दायरे में आ गया है. जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर जांच की जा रही है कि भूमि खरीद और प्रस्तावित कृषि परियोजना पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के नियम लागू होते हैं या नहीं. प्रारंभिक स्तर पर राजस्व विभाग का कहना है कि भूमि खरीद रेरा के तहत नहीं की गई है. हालांकि, अंतिम स्थिति जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी.

पौड़ी लैंड डील विवाद केस में कांग्रेस ने भू-कानून पर सवाल उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया (VIDEO-ETV Bharat)

राजस्व विभाग उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक, "देहरादून स्थित दून हैचरीज लिमिटेड वर्ष 1997 से पंजीकृत कंपनी है. कंपनी, जो यमकेश्वर ब्लॉक के ग्राम कोठार निवासी नरेंद्र सिंह के नाम पर पंजीकृत है. नरेंद्र सिंह ने ऐराड़ी गांव में कृषि परियोजना के लिए 112 नाली भूमि खरीदी है. यह भूमि ग्राम सभा ढुंगली के अंतर्गत एक ही कुटुंब (खानदान) के 12 परिवारों से खरीदी गई. भूमि खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू हुई, जबकि रजिस्ट्री फरवरी और दाखिल-खारिज जुलाई में हुआ".

राजस्व उपनिरीक्षक का कहना है कि, "स्थानीय व्यक्ति या संस्था कृषि परियोजना के लिए अधिकतम 12.5 एकड़ (252.12 नाली) भूमि खरीद सकता है और प्रथम दृष्टया खरीद वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रतीत होती है."

वहीं, गांव में इतनी बड़ी मात्रा में भूमि बिकने से स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीण रोहित भट्ट और हेमंत चौहान का कहना है कि, भूमि बिक्री से पहले गांव में किसी से बात नहीं की गई. जबकि ग्राम पंचायत बैठक बुलाई जानी चाहिए थी. न तो ग्राम प्रधान और न ही अन्य ग्रामीणों को इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई. जबकि विभाग का कहना है कि, संबंधित परिवारों के अधिकांश सदस्य गांव से बाहर रहते हैं और वर्तमान में केवल दो-तीन परिवार ही गांव में निवास कर रहे हैं.

ग्रामीण रोहित भट्ट का कहना है कि, "अभी हमने ऐराड़ी गांव में 144 नाली भूमि पर हाउसिंग सोसाइटी और अन्य कई निर्माण होने का विज्ञापन सोशल मीडिया पर देखा, विज्ञापम में स्वीमिंग पुल निर्माण की बात भी कही गई है. हालांकि, तहसील से जानकारी है कि 112 नाली भूमि की ही बिक्री हुई है. शेष की रजिस्ट्री रुकी हुई है. यमकेश्वर के एक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है. यदि राज्य में भू-कानून लागू है, तो फिर एक ही व्यक्ति द्वारा एक साथ 112 नाली भूमि की खरीद कैसे संभव हुई? यदि कानून में ऐसी कोई खामी है, तो भविष्य में यह पहाड़ के हितों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है".

वहीं, हेमंत चौहान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि, "यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. यह भी आशंका है कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों से क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं."

इस बीच जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक अभिलेख (रिकॉर्ड) और दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) एकत्र कर लिए हैं. जांच पूरी होने तक संबंधित स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

जनसामान्य और सोशल मीडिया के माध्यम से 3 अगस्त को भूमि बिक्री का मामला संज्ञान में आया. उसी दिन निर्माण कार्य में रोक लगाते हुए अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई थी. समिति में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी, उप निबंधक पौड़ी और जिला विकास प्राधिकरण के प्रभारी अधिशासी अभियंता को सदस्य बनाया गया है. समिति अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
- स्वाति एस भदौरिया, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल -

क्या कहते हैं रेरा के नियम?

  • रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के नियमों के तहत, 500 वर्गमीटर से बड़ी या 8 से अधिक फ्लैट व इकाइयों वाले सभी रेजीडेंसल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
  • कंपनी को खरीददारों से मिलने वाली राशि का 70 प्रतिशत भाग एक अलग बैंक खाते में रखना होगा.
  • खरीददार कंपनी को प्रोजेक्ट्स से जुड़ी सभी मंजूरियां, लेआउट प्लान और निर्माण पूरा करने की तय समयसीमा सार्वजनिक करनी होगी.
  • किसी भी संपत्ति की बिक्री या प्रचार करने से पहले रियल एस्टेट एजेंटों को भी राज्य के संबंधित अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

कांग्रेस ने लगाया आरोप: कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर जमीन विक्रय करने वालों की जांच करने की बजाय जमीन खरीदने वालों की जांच कराई जाने की मांग सरकार से की है. कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पौड़ी जिले के निवासी राजेंद्र शाह का कहना है कि,

यह प्रकरण बहुत दिनों से सामने आ रहा है. इससे स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है. पौड़ी जिले में जिस तरह से 112 नाली बेच दी गई है और वहां पर बाहरी व्यक्ति आकर जिस तरह से उस भूमि के सामने खड़े तक नहीं होने की धमकी दे रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आकर लोग जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं. इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी जरूरी है. जिससे यह पता चल सके कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने यह जमीन खरीदी है?
- राजेंद्र शाह, प्रदेश महामंत्री, कांग्रेस -

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