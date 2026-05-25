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बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर, वैशाली में कक्षा 8 तक सभी स्कूल 7 दिन बंद

वैशाली में भीषण गर्मी और लू के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी-निजी स्कूल, प्री-स्कूल व आंगनवाड़ी बंद रखने का आदेश. पढ़ें खबर-

SCHOOLs closed IN VAISHALI
वैशाली में स्कूल बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 8:32 AM IST

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वैशाली:बिहार के वैशाली में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 8 तक, प्री-स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

25 से 31 मई तक रहेगा बंद: जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 25 मई 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण लू के चलते बच्चों को गर्मी से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की सूचना दे दी है.

SCHOOLs closed IN VAISHALI
वैशाली में स्कूल बंद (ETV Bharat)

प्रशासन की सख्ती: जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधनों को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें. शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है. जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने का आश्वासन दिया है.

"बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जिले के सभी विद्यालय प्रबंधनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें. स्कूल प्रशासन को कहा गया है कि वे निर्धारित अवधि के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें."-वर्षा सिंह, जिलाधिकारी

स्कूलों को पुनर्निर्धारण का निर्देश: स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान स्थगित की गई शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधियों को बाद में पुनर्निर्धारित किया जाए. किसी भी परिस्थिति में इस अवधि में विद्यालय परिसर में बच्चों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा.

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह: भीषण गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने दें. बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस घोल, नीबू पानी आदि तरल पदार्थ पिलाते रहें और हल्का भोजन दें.

डिहाइड्रेशन से सावधानी: गर्मी के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन या हीटस्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें. जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अवधि में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया यह कदम पूरे जिले में राहत प्रदान करेगा.

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