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फर्जी अवकाश आदेश वायरल, डीएम ने लिया एक्शन, एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में विद्यालयों में अवकाश को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी आदेश वायरल होने का मामला सामने आया है. सरकारी आदेश में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर उसे दोबारा प्रसारित किया गया, जिससे अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

उधम सिंह नगर में विद्यालयों के अवकाश को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए फर्जी आदेश ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. सरकारी आदेश में कथित तौर पर छेड़छाड़ कर उसे नए आदेश के रूप में वायरल किए जाने के बाद जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और फर्जी आदेश तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी कार्यालय से 22 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने 19 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत जिले के सभी राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 20 जुलाई 2026 को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया था. यह आदेश संभावित खराब मौसम और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था.

प्रशासन के अनुसार, इसी मूल आदेश के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की. आदेश संख्या और तिथि में बदलाव करते हुए इसे इस प्रकार तैयार किया गया कि 21 जुलाई 2026 को भी विद्यालयों में अवकाश घोषित होने का भ्रम पैदा हो. इसके बाद इस फर्जी आदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से तेजी से वायरल कर दिया गया. देखते ही देखते यह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच गया, जिससे अभिभावकों, विद्यार्थियों और विद्यालय प्रबंधन के बीच असमंजस की स्थिति बन गई.