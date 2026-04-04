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संतकबीर नगर के डीएम ने मेहदावल ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्था देख भड़के, लगाई अधिकारियों की क्लास

संतकबीर नगर : सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शनिवार को मेंहदावल ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया. ब्लॉक मुख्यालय पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को देख डीएम का पारा चढ़ गया. उन्होंने लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की क्लास लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कार्यालय के कई पटलों पर फाइलों का रखरखाव बेहद संतोषजनक नहीं था. विशेष रूप से दो साल से लंबित ऑडिट आपत्तियां पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल निस्तारण के आदेश दिए. डेड स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन न होने पर डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डीएम आलोक कुमार ने मनरेगा और एनआरएलएम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जांची. उन्होंने आईजीआरएस और जनसुनवाई रजिस्टर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर त्वरित रूप से होना चाहिए. कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि वे समय से कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें.