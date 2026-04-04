संतकबीर नगर के डीएम ने मेहदावल ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्था देख भड़के, लगाई अधिकारियों की क्लास
डेड स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन न होने पर डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:34 PM IST
संतकबीर नगर : सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शनिवार को मेंहदावल ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया. ब्लॉक मुख्यालय पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को देख डीएम का पारा चढ़ गया. उन्होंने लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की क्लास लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कार्यालय के कई पटलों पर फाइलों का रखरखाव बेहद संतोषजनक नहीं था. विशेष रूप से दो साल से लंबित ऑडिट आपत्तियां पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल निस्तारण के आदेश दिए. डेड स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन न होने पर डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीएम आलोक कुमार ने मनरेगा और एनआरएलएम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जांची. उन्होंने आईजीआरएस और जनसुनवाई रजिस्टर का बारीकी से निरीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर त्वरित रूप से होना चाहिए. कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि वे समय से कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें.
ब्लॉक परिसर के साथ-साथ जिलाधिकारी ने पशु चिकित्सालय का भी रुख किया, जहां दवाओं की भारी कमी और गंदगी देख उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकारा. वहीं, ब्लॉक में हो रहे निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के दौरान घटिया ईंटों का इस्तेमाल होता देख डीएम ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने तत्काल प्रभाव से जांच समिति गठित कर दी है और एक हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से पूरे ब्लॉक मुख्यालय में हड़कंप मचा रहा. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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