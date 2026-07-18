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पार्किंग में अवैध दुकानें और गंदगी देख भड़के डीएम, संचालक पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

डीएम मयूर दीक्षित ने अनियमितताओं के लिए हरिद्वार पंतदीप पार्किंग स्थल के संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

Haridwar Pantdeep Parking
पार्किंग में अवैध दुकानें और गंदगी देख भड़के डीएम (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: 30 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है. पुलिस और जिला प्रशासन मेले की तैयारी में जुटा है. 18 जुलाई शनिवार को डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने निकले. हरकी पैड़ी के पास पंतदीप पार्किंग में पहुंचते ही डीएम का पारा चढ़ गया. संवेदनशील क्षेत्र में सैकड़ों अवैध दुकानें, गंदगी और लावारिस पशु देखकर डीएम मयूर दीक्षित नाराज हो गए. उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई. साथ ही पार्किंग संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

दरअसल, 17 जुलाई शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कांवड़ मेले की इंटरस्टेट मीटिंग की थी और मीटिंग में तय समय पर कांवड़ मेले की तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए थे. उसी क्रम में डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर शनिवार को कांवड़ मेला क्षेत्र के निरीक्षण पर निकले.

पार्किंग में अवैध दुकानें और गंदगी देख भड़के डीएम (VIDEO-ETV Bharat)

डीएम ने बैरागी कैंप, दीनदयाल, रोड़ीबेलवाला और पंतदीप पार्किंग समेत कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ नगर निगम, सिंचाई विभाग जैसे कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. जैसे ही डीएम मयूर दीक्षित पंतदीप पार्किंग पहुंचे तो वहां सैकड़ों अवैध दुकानें संचालित हुई पाई गईं.

पार्किंग से हरकी पैड़ी जाने वाले मार्ग पर कई फेरी वाले भी नजर आए. उसके अलावा पार्किंग में अवारा पशुओं और गंदगी भी पसरी मिली. यह सब अव्यवस्थाएं देखकर डीएम मयूर दीक्षित का पारा चढ़ गया. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए. पार्किंग में गंदगी और अतिक्रमण पाए जाने पर डीएम मयूर दीक्षित ने पार्किंग संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.

डीएम के पहुंचते ही मची अफरा-तफरी: डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को देखकर पार्किंग में अवैध दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई. आनन-फानन में अधिकारियों और पार्किंग कर्मचारियों ने अवैध दुकानें हटाने का काम शुरू किया. पार्किंग में संचालित पॉलीथिन और प्लास्टिक से सजाई गई सभी दुकानों को तत्काल हटाया गया. डीएम मयूर दीक्षित ने एक दिन में ही दुकानें न हटने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही. इतना ही नहीं, डीएम खुद मोबाइल निकालकर मौके की फोटो ली, ताकि भविष्य में सुधार न होने पर कार्रवाई की जा सके.

बैरागी कैंप में टेंडर के अनुसार व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश: डीएम मयूर दीक्षित ने बैरागी कैंप में निर्माणाधीन अस्थाई पार्किंग में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए. संबंधित ठेकेदारों को मौके पर बुलाकर कहा कि यदि तय समय और मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.

कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी पार्किंग का निरीक्षण किया गया है. पंतद्वीप पार्किंग में अतिक्रमण और गंदगी पाई गई है. नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग और पार्किंग संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्थाई पार्किंग बनाने वाले ठेकेदारों को मौके पर बुलाकर टेंडर की शर्तों के अनुसार बिजली, पानी, सड़क और शौचालयों की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं. अनियमितता मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अतिक्रमण को रोकने के लिए क्यूआरटी टीम का गठन भी किया जाएगा.
-मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार-

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