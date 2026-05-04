अब मिनी सचिवालय से सुनी जा रही ग्रामीणों की समस्याएं, पहली बार 15 शिकायतें मिली
हरिद्वार जनसुनवाई कार्यक्रम में 70 शिकायतें प्राप्त हुई. मिनी सचिवालय के जरिए भी पहली बार 15 शिकायतें मिली हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 4, 2026 at 5:26 PM IST
हरिद्वार: डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनाए गए हैं, जो सीधा डीएम कार्यालय से जोड़े गए. मिनी सचिवालय से ग्रामीणों से डीएम कार्यालय आए बिना ऑनलाइन ही अपनी शिकायत जिलाधिकारी को दर्ज कराई. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम ने सभी समस्याओं को सुना और कइयों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया.
दरअसल, हरिद्वार जिले में प्राथमिक स्तर पर 25 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में मिनी सचिवालय स्थापित किए गए, ये सचिवालय ग्रामीण स्तर पर सरकारी सेवाएं जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, आय और निवास प्रमाण पत्र आदि कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा डीएम को ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी समस्याओं को अवगत कराया जा सकता है. फिलहाल हरिद्वार में 25 ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से मिनी सचिवालयों की शुरुआत की गई. डीएम मयूर दीक्षित के अनुसार आने वाले समय में जल्द ही 100 ग्राम पंचायतों में भी मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे.
मिनी सचिवालय के जरिए शिकायतें सुनी: जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम यानी जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 70 शिकायतें दर्ज की गई. इसमें से 32 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया. शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
खास बात ये है कि सोमवार को आयोजित जनता दरबार में मिनी सचिवालय में पहुंचे 15 ग्रामीणों ने बिना डीएम दफ्तर जाए ही अपनी शिकायतें दर्ज कराई. जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि,विवाद, विद्युत, राशन अतिक्रमण, जल भराव, पेयजल आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई.
मिनी सचिवालयों में ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायतों में ग्राम प्रधान दुधला दयालवाला यशपाल सिंह ने बताया कि एनएचएआई द्वारा ग्राम दुधला दयालवाला के कोई बोर्ड हाईवे पर नहीं लगाया गया है. उन्होंने एनएचएआई को हाईवे पर बोर्ड लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया.
साथ ही सिंचाई विभाग को ग्राम दुधला दयालवाला में गंगा किनारे तटबंध बनाए जाने की मांग की. एक अन्य ग्रामीण ने गोरधनपुर गांव में स्थित उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तथा गोरधनपुर में ही जलभराव की समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र दिया.
क्या बोले अधिकारी: जनसुनवाई कार्यक्रम में 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 32 का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया. मिनी सचिवालय के जरिए भी पहली बार 15 शिकायतें मिली हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा. संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. तय समय पर शिकायतों का निराकरण न करने पर संबंधित जानकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल 25 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनाए गए हैं, जनपद में 100 मिनी सचिवालय स्थापित किए जाने की योजना है.
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