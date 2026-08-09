कानपुर में 18377 किशोरियों को लगा HPV टीका; DM ने रावतपुर स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, बोले- "नि:शुल्क लगाई जा रही वैक्सीन"
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किशोरियों के अभिभावकों से टीकाकरण कराने की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 6:08 PM IST
कानपुर : सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को रावतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किशोरियों के अभिभावकों से टीकाकरण कराने की अपील की.
जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में अब तक 18,377 किशोरियों को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है. जिलाधिकारी ने कहा कि इस काम में किसी तरह की लापरवाही न करें. टीका जरूर लगवा लें. जिलाधिकारी ने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है. एचपीवी वैक्सीन भविष्य में इस कैंसर के जोखिम को कम करने का सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है.
उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण के साथ ही निर्धारित आयु में समय पर स्क्रीनिंग भी जरूरी है. निजी अस्पतालों में महंगी मिलने वाली यह वैक्सीन शासन की ओर से पात्र किशोरियों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.
उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वह किसी भ्रम, संकोच अथवा अफवाह में न आएं और अपनी बेटियों को टीकाकरण केंद्र लेकर जाएं. बेटियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा परिवार के साथ ही पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि रविवार को आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके साथ ही उपलब्ध सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए. कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि अभियान के अंतर्गत हर बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्रों में एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है.
उन्होंने बताया कि रविवार को भी विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. पात्र किशोरियों की पहचान के लिए आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिस्ट तैयार की है. इसके आधार पर घर-घर संपर्क कर अभिभावकों को टीकाकरण की जानकारी दी जा रही है. जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (DIO) डा. एसपी यादव ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षित और प्रभावी उपाय है. अभिभावक बस इस काम में अब देरी बिल्कुल न करें.
एचपीवी टीकाकरण एक नजर में
- कुल लक्ष्य : 59,450 किशोरियां
- अब तक टीकाकरण : 18,377 किशोरियां
- टीकाकरण के लिए शेष : 41,073 किशोरियां
- पात्र आयु वर्ग : 14 से 15 वर्ष
- शुल्क : पूरी तरह निःशुल्क
- नियमित टीकाकरण : बुधवार और शनिवार
- विशेष शिविर : प्रत्येक रविवार
- संपर्क : आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र
यह भी पढ़ें : सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 52 लाख से ज्यादा किशोरियों को मुफ्त HPV वैक्सीन मिली: केंद्र