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कानपुर में 18377 किशोरियों को लगा HPV टीका; DM ने रावतपुर स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, बोले- "नि:शुल्क लगाई जा रही वैक्सीन"

स्वास्थ्य केंद्र में एचपीवी टीकाकरण की जानकारी लेते डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ( Photo credit: मीडिया सेल, जिला प्रशासन )

कानपुर : सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को रावतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने किशोरियों के अभिभावकों से टीकाकरण कराने की अपील की. जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जिला प्रशासन के मुताबिक, जिले में अब तक 18,377 किशोरियों को एचपीवी टीका लगाया जा चुका है. जिलाधिकारी ने कहा कि इस काम में किसी तरह की लापरवाही न करें. टीका जरूर लगवा लें. जिलाधिकारी ने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है. एचपीवी वैक्सीन भविष्य में इस कैंसर के जोखिम को कम करने का सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है. उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण के साथ ही निर्धारित आयु में समय पर स्क्रीनिंग भी जरूरी है. निजी अस्पतालों में महंगी मिलने वाली यह वैक्सीन शासन की ओर से पात्र किशोरियों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.