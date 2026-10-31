मैनपुरी में बन रहा 62.61 करोड़ का सांस्कृतिक केंद्र, डीएम रख रहे नजर
सभी निर्माण कार्य समानांतर रूप से पूरा कराने के निर्देश, परिसर में होगी आकर्षक लैंडस्केपिंग की व्यवस्था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:26 AM IST
मैनपुरी: जनपद में सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय और ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के अभियंताओं और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कक्षों, अतिथि गृह और पूरे परिसर में चल रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य समान रूप से किए जाएं, ताकि परियोजना निर्धारित समयसीमा में पूरी हो जाए.
दरअसल, मैनपुरी में 3800.11 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही न 2461.61 लाख रुपये की लागत से बन रहे प्रेक्षागृह और बहुउद्देशीय हॉल बन रहा है. कार्य की प्रगति को जानने के लिए डीएम निरीक्षण करे पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ कहा है कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.
वहीं, जिलाधिकारी ने कक्षों और प्रेक्षागृह के प्रवेश द्वार पर लगाए जा रहे ग्लास और फ्रेमिंग को लेकर कहा कि उनमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक एवं शास्त्रीय नृत्य विधाओं के आकर्षक पैटर्न और थीम आधारित डिजाइन अंकित कराएं. साथ ही, सीलिंग में कोब लाइट लगाने और लाइटिंग का काम पूरा होते ही अंतिम पेंटिंग और फिनिशिंग कराने के निर्देश दिए.
इसी तरह वॉल पैनलिंग को कोने से लेकर मुख्य गेट तक एक समान डिजाइन में तैयार कराने को कहा है, ताकि डिजाइन कहीं भी बेमेल न दिखाई दे. डीएम ने साउंड सिस्टम की वायरिंग और बेस तैयार करने का कार्य जल्द से जल्द कराने को कहा है.
जिलाधिकारी ने परिसर में दो से तीन सजावटी लाइट पोल स्थापित कराने, वाटर एवं फायर फाइटिंग पाइपलाइनों की जांच कराने और पूरे परिसर को फ्रंट-सेंट्रिक मॉडल पर स्वच्छ और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूरा किया जाए और छोटे-छोटे फिनिशिंग कार्यों में अनावश्यक देरी न करने की भी हिदायत दी.
ये भी पढ़ें- वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर की सौगात; फैमिली के लिए स्पेशल केबिन, जानें खासियत