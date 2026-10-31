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मैनपुरी में बन रहा 62.61 करोड़ का सांस्कृतिक केंद्र, डीएम रख रहे नजर

सांस्कृतिक केंद्र का DM ने किया निरीक्षण ( Photo Credit; ETV Bharat )

मैनपुरी: जनपद में सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय और ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के अभियंताओं और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कक्षों, अतिथि गृह और पूरे परिसर में चल रहे निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य समान रूप से किए जाएं, ताकि परियोजना निर्धारित समयसीमा में पूरी हो जाए.

दरअसल, मैनपुरी में 3800.11 लाख रुपये की लागत से सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है. इसके साथ ही न 2461.61 लाख रुपये की लागत से बन रहे प्रेक्षागृह और बहुउद्देशीय हॉल बन रहा है. कार्य की प्रगति को जानने के लिए डीएम निरीक्षण करे पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ कहा है कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.