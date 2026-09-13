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बरेली : इन इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई, DM ने दिए सख्त निर्देश

जलभराव वाले इलाकों में डीएम का निरीक्षण ( Photo Credit; ETV Bharat )

निरीक्षण में प्रशासन के सामने जलभराव की समस्या का एक बड़ा कारण प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में बाधा और नदी की भूमि एवं जल निकासी क्षेत्र में विकसित हुई कॉलोनियां भी सामने आईं. डीएम ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ नदी की भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए.

दरअसल, रविवार को डीएम ने मिनी बाईपास और किला क्षेत्र की जलभराव प्रभावित कॉलोनियों का निरीक्षण किया. उन्होंने लाजपत नगर के साथ केसर वाटिका, त्रिवेणी एनक्लेव और बालाजी विहार का भी जायजा लिया. स्थानीय लोगों ने जलभराव के कारण आवागमन, घरों और रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही परेशानियों से डीएम को अवगत कराया.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उस शिकायत को भी गंभीरता से देखा, जिसमें लाजपत नगर के गेट के पास कॉलोनीवासियों के पानी की निकासी को कथित तौर पर अवैध तरीके से रोकने की बात कही गई थी.

बरेली : शहर के लाजपत नगर में पिछले 7 दिनों से जारी जलभराव के संकट को देखते हुए रविवार को जिलाधिकारी अविनाश सिंह खुद जमीनी हकीकत जानने मौके पर पहुंचे. डीएम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर जलभराव की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कॉलोनीवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं.

जलभराव वाले इलाकों में डीएम का निरीक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान लाजपत नगर के गेट से सटे हिस्से में पानी की निकासी को लेकर मिली शिकायत का भी परीक्षण किया गया. बालाजी विहार में निरीक्षण के दौरान डीएम ने भूमि का सीमांकन कराने और अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. दो निर्माणाधीन मकानों में स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें सील करने के निर्देश दिए गए.

वहीं, यूएस मेमोरियल स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य को भी अग्रिम आदेश तक रोकने को कहा गया. डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि जल निकासी के प्राकृतिक रास्तों को बाधित करने और बिना वैधानिक स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जलभराव वाले इलाकों में डीएम का निरीक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)

किला नदी में डूबे युवक का शव बरामद

किला नदी में डूबे 27 वर्षीय राहुल राठौर का रविवार सुबह शव बरामद कर लिया गया. बताया जा रहा है पानी में शव दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बता दें कि किला छावनी निवासी राहुल राठौर, महेंद्र राठौर के पुत्र थे. बीते दिन वह नदी नहाने गए थे, जहां बहाव तेज होने के कारण देखते ही देखते पानी में लापता हो गए थे. शनिवार को देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं चला, फिर अंधेरा होने और नदी के तेज बहाव के चलते अभियान रोक दिया गया था. किला इंस्पेक्टर अचल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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