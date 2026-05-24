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प्रयागराज में SRN का बनेगा नया DPR; मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण की शुरू होगी प्रक्रिया, DM ने निरीक्षण कर दिए ये सख्त निर्देश

अस्पताल निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हर्षिका सिंह SRN और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने शनिवार को पहुंचे. डीएम ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मानवीय और संवेदनशील बनाने पर जोर दिया. निरीक्षण के दौरान यूपीसिडको द्वारा बनाए जा रहे चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की धीमी गति पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों के इलाज से जुड़े इस प्रोजेक्ट में कोई भी लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने निर्देश दिए कि गैस पाइपलाइन, ऑक्सीजन पाइपलाइन और बेड हेड पैनल का काम हर हाल में जून तक पूरा कर हैंडओवर करें. प्राचार्य को इसे सितंबर तक पूरी तरह क्रियाशील करने की डेडलाइन दी गई है. कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि काम लगातार जारी है और जो भी अवशेष कार्य बचे हैं, उन्हें तय समय के भीतर तेजी से पूरा कर लिया जाएगा.

प्रयागराज: स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक सीधे पहुंचाने और सुविधाओं के विकास की पड़ताल के लिए डीएम और सीडीओ ने स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई खामियां मिलीं, जिस पर डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं के जिम्मेदारों को सख्त चेतावनी दी. इस क्रम में एसआरएन में कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तारीकरण (द्वितीय तल) में देरी पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया. साथ ही डीएम ने पूरे अस्पताल का एक विस्तृत लेआउट (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया है. क्रिटिकल केयर यूनिट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए High Court से अनुमति लेने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण : राजकीय निर्माण निगम के अंतर्गत कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तारीकरण (द्वितीय तल) का काम चल रहा है. काम में देरी के कारण संबंधित कांट्रैक्टर पर प्रशासन द्वारा 4 प्रतिशत की एलडी (लिक्विडेटेड डैमेजेस) यानी जुर्माना लगाया जा चुका है. संस्था ने बताया कि 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और अगस्त तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा. डीएम ने प्रथम तल पर जमा कबाड़ को तुरंत नीलाम कर सीढ़ियों और रास्तों को खाली कराने के निर्देश दिए.

सुविधाओं को लेकर डीएम ने दिए निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्रिटिकल केयर और गायनोलॉजी: 30.18 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जिसे अक्टूबर 2026 तक पूरा होना है. डीएम ने प्राचार्य से कहा कि बिल्डिंग पूरी होने का इंतजार न करें; उपकरण और सामग्रियां पहले ही खरीद लें, ताकि जैसे ही भवन हैंडओवर हो, मरीजों का इलाज तुरंत शुरू हो सके.

अस्पताल का नया लेआउट और मल्टीलेवल पार्किंग: परिसर को व्यवस्थित करने के लिए डीएम ने पूरे अस्पताल का एक विस्तृत लेआउट (DPR) तैयार करने को कहा है. इसके साथ ही ट्रामा सेंटर को दूसरे उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने और क्रिटिकल केयर यूनिट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति लेने की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू करने के निर्देश दिए.

डीएम ने निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई. (Photo Credit; ETV Bharat)

मरीजों के प्रति संवेदनशीलता: इस निरीक्षण के केंद्र में आम मरीज और उनके तीमारदार रहे. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि डॉक्टरों और स्टाफ का व्यवहार मरीजों के प्रति बेहद विनम्र, संवेदनशील और मददगार होना चाहिए. इलाज में किसी भी स्तर पर लापरवाही सीधे तौर पर अक्षम्य होगी. उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिया कि मरीजों की देखरेख के लिए एक सख्त SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) बनाई जाए और पूरे परिसर में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और दवाओं की उपलब्धता चौबीस घंटे सुनिश्चित की जाए. शासन की मंशा साफ है अस्पताल आने वाले हर लाचार व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना ही चाहिए. इस औचक निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉ. एके तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. वीके पाण्डेय सहित अन्य सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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