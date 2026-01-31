ETV Bharat / state

मेहमान नवाजी से होगी कमाई : गोरखपुर में होमस्टे क्रांति, पर्यटकों के लिए खुलेंगे घरों के दरवाजे

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने योजना को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की.

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने की बैठक
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने की बैठक (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 3:49 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 5:09 PM IST

गोरखपुर : यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (Bed & Breakfast) योजना आपके लिए लाभकारी हो सकती है. गोरखपुर में पर्यटन को नई गति देने और बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को अमल में लाने का काम तेजी से शुरू हो गया है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने योजना को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शुकवार को विस्तृत बैठक की.

बैठक में योजना के सुचारु क्रियान्वयन, पंजीकरण प्रक्रिया, मानकों और विभागीय समन्वय पर गंभीरता से चर्चा हुई है. जिलाधिकारी ने कहा कि गोरखपुर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है. ऐसे में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर्यटकों के लिए किफायती, सुरक्षित और घरेलू वातावरण वाला आवास उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती है.

बैठक में पर्यटन विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने कहा कि बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों में आवश्यक सत्यापन, अग्निशमन सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी.

विभागों को दिए गये निर्देश : पुलिस विभाग को सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ताल, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है. ऐसे क्षेत्रों में संभावित आवास इकाइयों की पहचान कर स्थानीय निवासियों को योजना से जोड़ने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं.

'जनजागरूकता के माध्यम से पहुंचाया जाएगा योजना का लाभ' : उन्होंने कहा कि जनजागरूकता के माध्यम से योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना गोरखपुर के पर्यटन विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह योजना वर्ष 2024-25 से विशेष रूप से लागू की जा रही है. जिसका उद्देश्य पर्यटकों को किफायती आवास देना है.

योजना के लिये लागू होंगे यह नियम : कोई भी मकान मालिक अपने घर का अधिकतम 6 कमरा या 12 बिस्तर पर्यटकों को किराया पर दे सकता है और साथ में नाश्ता भी देना होगा. इस योजना को दो श्रेणियां में बांटा गया है. गोल्ड और सिल्वर. फिलहाल विशेष रूप से मथुरा वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों पर इसको लागू करने पर जोर दिया गया था लेकिन, अब गोरखपुर में भी इसकी शुरुआत कर दी गई है.

पर्यटक ऐसे कर सकेंगे पंजीकरण : इस योजना में पंजीकृत होने वाले आवास पर्यटन विभाग की वेबसाइट और अन्य माध्यमों से भी पर्यटकों के निगाह में होंगे. इस योजना के तहत अनिवार्य शर्त यह है कि घर में मकान मालिक का भी निवास होना चाहिए. शौचालय साफ सुथरा और अटैच हो. 24 घंटे पानी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए. इस योजना के तहत यूपी टूरिज्म portal.in के माध्यम से पर्यटक पंजीकरण कर सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 750 रुपये और शहरी क्षेत्र में या 2000 से 3500 रुपये किराए पर दिए जाएंगे. डीएम की अध्यक्षता में ही एक समिति द्वारा पंजीकरण की जांच और मंजूरी दी जाएगी.

