मेहमान नवाजी से होगी कमाई : गोरखपुर में होमस्टे क्रांति, पर्यटकों के लिए खुलेंगे घरों के दरवाजे

गोरखपुर : यूपी सरकार के पर्यटन विभाग की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (Bed & Breakfast) योजना आपके लिए लाभकारी हो सकती है. गोरखपुर में पर्यटन को नई गति देने और बाहर से आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को अमल में लाने का काम तेजी से शुरू हो गया है. जिलाधिकारी दीपक मीणा ने योजना को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शुकवार को विस्तृत बैठक की.

बैठक में योजना के सुचारु क्रियान्वयन, पंजीकरण प्रक्रिया, मानकों और विभागीय समन्वय पर गंभीरता से चर्चा हुई है. जिलाधिकारी ने कहा कि गोरखपुर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है. ऐसे में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर्यटकों के लिए किफायती, सुरक्षित और घरेलू वातावरण वाला आवास उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती है.

बैठक में पर्यटन विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने कहा कि बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों में आवश्यक सत्यापन, अग्निशमन सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी.

विभागों को दिए गये निर्देश : पुलिस विभाग को सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ताल, रेलवे स्टेशन और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है. ऐसे क्षेत्रों में संभावित आवास इकाइयों की पहचान कर स्थानीय निवासियों को योजना से जोड़ने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं.