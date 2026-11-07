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फर्रुखाबाद तहसील समाधान दिवस में डीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

फर्रुखाबाद: जनपद के अमृतपुर सभागार में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.



जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए अधिकारियों से कहा कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित न रखें, बल्कि प्रत्येक शिकायत का सत्यापन कर, शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने योग्य प्रभावी कार्रवाई करें. जिन मामलों में जांच अथवा निरीक्षण की आवश्यकता है. उनमें संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें तथा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे.



जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व विभाग से संबंधित धारा-24 के प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अधिकारी कार्रवाई के दौरान अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराएं. इससे कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनावश्यक विलंब न किया जाए. शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाए.



उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करें. शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जाए. किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, तथा शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई से अवगत भी कराया जाए.



जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सभी अधिकारी जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, जिससे आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

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