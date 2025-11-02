सीतापुर की CHC में डीएम को ड्यूटी से गायब मिले 2 डॉक्टर, एक दिन की सैलरी कटेगी
अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 1:14 PM IST
सीतापुर: जिले के डीएम डॉ. राजा गणपति आर शनिवार देर रात लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए. इस दौरान उन्हें वहां दो डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले. इस पर उन्होंने सीएमओ को दोनों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दे दिया.
जानकारी के मुताबिक, सीतापुर के नवागत जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर कल देर रात लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां पहुंचते ही उन्होंने अस्पताल में मौजूद स्टॉफ की जानकारी जुटानी शुरू कर दी. उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर की जांच की तो डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले. उन्होंने जब इस संबंध में वजह जाननी चाही तो सही जानकारी सामने नहीं आई. इस पर डीएम काफी नाराज हो गए. डीएम के साथ ही सीएमओ भी पहुंचे थे.
