सीतापुर की CHC में डीएम को ड्यूटी से गायब मिले 2 डॉक्टर, एक दिन की सैलरी कटेगी

अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश.

सीतापुर सीएचसी का निरीक्षण करते डीएम. (information department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 1:14 PM IST

सीतापुर: जिले के डीएम डॉ. राजा गणपति आर शनिवार देर रात लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए. इस दौरान उन्हें वहां दो डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले. इस पर उन्होंने सीएमओ को दोनों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दे दिया.

जानकारी के मुताबिक, सीतापुर के नवागत जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर कल देर रात लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. यहां पहुंचते ही उन्होंने अस्पताल में मौजूद स्टॉफ की जानकारी जुटानी शुरू कर दी. उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर की जांच की तो डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले. उन्होंने जब इस संबंध में वजह जाननी चाही तो सही जानकारी सामने नहीं आई. इस पर डीएम काफी नाराज हो गए. डीएम के साथ ही सीएमओ भी पहुंचे थे.

सीतापुर की सीएचसी में डीएम को गायब मिले डॉक्टर. (etv bharat)
इसके बाद डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जो डॉक्टर नदारद मिले हैं, उनका एक दिन का वेतन रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है. जांच में जो भी कमियांं मिली हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन को 15 दिनों का वक्त दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कीमत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्टॉफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के इलाज में कोई भी लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए.

