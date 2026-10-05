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एशियाई खेलों में कांस्य जीतकर जौनपुर लौटे रोहित यादव को डीएम ने किया सम्मानित

जौनपुर: जापान में एशियाई खेल-2026 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशल खिलाड़ी रोहित यादव रविवार को अपने ननिहाल सिकरारा क्षेत्र के पोखरिया गांव पहुंचे. ग्रामीणों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया. गांव में खुशी का माहौल रहा और लोगों ने रोहित को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी.

पदक जीतने के बाद गांव में जश्न: रोहित यादव मूल रूप से मछलीशहर तहसील क्षेत्र के अदारी डिभिया गांव के निवासी हैं. एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद उनके पैतृक गांव से लेकर ननिहाल तक उत्सव जैसा माहौल है. ग्रामीणों ने कहा कि रोहित की सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे जौनपुर जिले का गौरव बढ़ाया है.

डीएम ने किया सम्मानित: गांव में स्वागत के बाद रोहित यादव और उनके पिता सभाजीत यादव का जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने सम्मान किया. डीएम ने रोहित को इंटरनेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

पिता भी मैराथन धावक: रोहित यादव के पिता सभाजीत यादव भी मैराथन धावक रहे है. उन्होंने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व का पल है.

पिता ने दिखाई राह: रोहित यादव ने बताया कि उन्होंने साल 2013 में खेल की शुरुआत की थी. उस समय उन्हें खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. उनके पिता ने उन्हें खेल के लिए प्रेरित किया और आगे बढ़ने की राह दिखाई. शुरुआती दौर में संसाधनों की काफी कमी थी, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत जारी रखी. परिवार के सहयोग और अपने मजबूत इरादों के दम पर रोहित ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई.



सरकारी सहयोग से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं: खिलाड़ी ने बताया कि वर्तमान समय में सरकार और खेल से जुड़े संस्थानों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सहयोग मिल रहा है. इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में लगातार बेहतर माहौल तैयार हो रहा है और इसका लाभ युवा खिलाड़ियों को मिल रहा है.



चीन विश्व कप और 2028 ओलंपिक पर नज़र: एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद भी रोहित यादव का लक्ष्य बड़ा है. उन्होंने बताया कि अब उनका पूरा ध्यान आगामी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं पर है. वह चीन में होने वाले विश्व कप और 2028 में अमेरिका में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उनका लक्ष्य देश के लिए आने वाले समय में और अधिक पदक जीतना है.



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