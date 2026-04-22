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एक्शन में फर्रुखाबाद DM डॉ. अंकुर लाठर, ऑफिस से बाहर निकलकर सुनी बुजुर्ग की फरियाद, दिलाई नई व्हीलचेयर

फर्रुखाबाद की नई जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कार्यालय से बाहर आकर दिव्यांग बुजुर्ग महिला की समस्या सुनी और उन्हें नई व्हीलचेयर उपलब्ध कराई.

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डीएम ने व्हीलचेयर पर आई बुजुर्ग महिला की ऑफिस के बाहर सुनी फरियाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:11 PM IST

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फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीते दिन पदभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक्शन मोड में नजर आईं. उन्होंने अपने कार्यालय से बाहर निकलकर एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनी, जो चलने में पूरी तरह असमर्थ थी.

कमलागंज के ग्राम चंदरपुर निवासी वृद्ध महिला रामदुलारी एक टूटी हुई व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी समस्या लेकर आई थी. जिलाधिकारी ने न केवल उनका शिकायती पत्र लिया, बल्कि तत्काल नई व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए.

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर. (Video Credit: ETV Bharat)

चलने में असमर्थ बुजुर्ग महिला को दिलाई व्हील चेयर: नई जिलाधिकारी की इस मानवीय कार्यशैली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कहा कि दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक निस्तारण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए. अधिकारी की इस संवेदनशीलता को देखकर पीड़ित बुजुर्ग महिला के चेहरे पर भी संतोष और प्रसन्नता के भाव नजर आए.

अधिकारियों को दिए फील्ड विजिट के निर्देश: वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने कार्यभार संभालने के साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई (आईजीआरएस) में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार का विलंब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीएम ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उनकी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के लिए दोबारा दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

अधिकारियों को दिए फील्ड विजिट के निर्देश: जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने का निर्देश देते हुए कहा कि केवल ऑफिस में बैठकर कार्य नहीं किया जा सकता. उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निकलकर नियमित 'फील्ड विजिट' करने के आदेश दिए हैं ताकि धरातल की समस्याओं को समझा जा सके. विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना अब अधिकारियों की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी. डीएम ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन जनता की सेवा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर और जवाबदेह बना रहेगा.

यह भी पढ़ें- डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज, बोलीं- अधिकारी फील्ड में निकलें, ऑफिस में बैठकर काम नहीं हो सकता

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