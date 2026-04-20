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रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी पर गिरी गाज, DM ने किया सेवा से बर्खास्त

अररिया: बिहार के अररिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबर सामने आई है. दरअसल जिलाधिकारी विनोद दूहन ने नरपतगंज अंचल कार्यालय में निलंबित राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के प्रमाणित होने के बाद ये कार्रवाई की गई है.

15 हजार रुपये की अवैध राशि की मांग: मिली जानकारी के मुताबिक नरपतगंज प्रखण्ड के ग्राम रामघाट कोशकापुर निवासी कमलेश्वरी यादव के जमीन संबंधित ऑनलाइन नाम व रकवा सुधार के आवेदन के निपटारे के लिए आरोपी कर्मचारी द्वारा 15,000 रुपये की अवैध राशि की मांग की गई थी. इसकी शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने 20 जनवरी 2026 को विशेष कार्रवाई करते हुए मो० इम्तियाज आलम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था.

निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू:वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तत्काल निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी. जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर निगरानी विभाग की रिपोर्ट में आरोपों को पूरी तरह सही पाया गया.संचालन पदाधिकारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि की.

आरोपी को दिए गए थे कई अवसर: इसके अलावा अररिया समाहरणालय से जारी प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के तहत विभागीय प्रक्रिया के मद्देनजर आरोपी को कई अवसर दिए गए थे लेकिन उसकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती और भ्रष्ट आचरण से सरकारी छवि को धूमिल किया.