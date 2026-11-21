ETV Bharat / state

औरैया में DM ने किया मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण, रजिस्टरों और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का किया मिलान

औरैया में DM ने किया मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : विधानसभा चुनाव-2027 से पहले मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है. शनिवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने विभिन्न मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण कर मतदाता पंजीकरण अभियान की हकीकत परखी.

इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को नए मतदाताओं के आवेदन तत्काल निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए. साथ ही स्पष्ट किया कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.