औरैया में DM ने किया मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण, रजिस्टरों और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का किया मिलान
जिलाधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 11:00 PM IST
औरैया : विधानसभा चुनाव-2027 से पहले मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है. शनिवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने विभिन्न मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण कर मतदाता पंजीकरण अभियान की हकीकत परखी.
इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को नए मतदाताओं के आवेदन तत्काल निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए. साथ ही स्पष्ट किया कि पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ के पास उपलब्ध रजिस्टरों और ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों का मिलान किया. उन्होंने प्रारूप-6 के तहत प्राप्त आवेदनों और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की. निर्देश दिए कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों को बिना देरी पोर्टल पर दर्ज किया जाए.
उन्होंने मतदाता सूची में महिला-पुरुष अनुपात सुधारने पर भी जोर दिया. कहा कि कोई भी पात्र महिला मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. इसके लिए आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सहयोग लेने के निर्देश दिए. वहीं मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरे नाम वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार सत्यापन के बाद ही हटाने को कहा.
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और मतदाता सूची में नाम नहीं है, वे प्रारूप-6 भरकर आवेदन करें. इसके लिए बीएलओ के अलावा निर्वाचन आयोग के पोर्टल और एप की सुविधा भी उपलब्ध है.
निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम अजीतमल विनोद कुमार मीणा सहित संबंधित अधिकारी और बीएलओ मौजूद रहे. जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र युवाओं को चिह्नित कर उनका पंजीकरण कराएं.
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