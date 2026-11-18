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ETV भारत की खबर का बड़ा असर: DM ने लिया कड़ा एक्शन, 'बंदरों के आतंक' से मिलेगी निजात

बंदरों के आतंक से मिलेगी निजात ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: जनपद में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. यहां बंदरों के बढ़ते आतंक और मानव-बंदर संघर्ष की समस्या पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और DM ने बैठक बुलाई, जहां इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक निशा-निर्देश दिए गए.

DM ने बुलाई बैठक (Photo Credit; ETV Bharat) बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के आतंक से आमजन को होने वाली परेशानियों और उनके समाधान को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बंदरों की बढ़ती गतिविधियों के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बंदरों के हमले में लोगों के घायल होने, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने और खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ऐसे में इस समस्या का सुनियोजित तरीके से समाधान करना जरूरी है.