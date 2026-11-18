ETV भारत की खबर का बड़ा असर: DM ने लिया कड़ा एक्शन, 'बंदरों के आतंक' से मिलेगी निजात
औरैया में बंदरों के हमले पर DM ने बुलाई बैठक, समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:47 PM IST
औरैया: जनपद में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. यहां बंदरों के बढ़ते आतंक और मानव-बंदर संघर्ष की समस्या पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और DM ने बैठक बुलाई, जहां इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक निशा-निर्देश दिए गए.
दरअसल, बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर बीते तीन नवंबर को ईटीवी भारत ने "बंदर अटैक:यूपी के इस जिले में 6 महीने में 919 लोग अस्पताल पहुंचे" हेडिंग के साथ स्पेशल स्टोरी प्रकाशित की थी. उसके बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया और जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने बैठक बुलाई.
बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों के आतंक से आमजन को होने वाली परेशानियों और उनके समाधान को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बंदरों की बढ़ती गतिविधियों के कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बंदरों के हमले में लोगों के घायल होने, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने और खाद्य सामग्री को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. ऐसे में इस समस्या का सुनियोजित तरीके से समाधान करना जरूरी है.
जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि बंदरों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की पूरी प्रक्रिया वन विभाग के नेतृत्व में निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी. इस दौरान वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बरतने और किसी भी प्रकार की अनावश्यक क्रूरता से बचने के निर्देश दिए गए.
बैठक में निर्णय लिया गया कि मानव-बंदर संघर्ष प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य होंगे, जबकि वन विभाग नोडल विभाग के रूप में पूरी कार्रवाई का समन्वय करेगा. वन विभाग बंदरों को पकड़ने, उनके उपचार, परिवहन और निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने की जिम्मेदारी निभाएगा.
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