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प्रशासनिक तेवर छोड़ 'शिक्षक' बने DM, स्कूल के औचक निरीक्षण में बच्चों को पढ़ाई हिंदी-गणित

प्रशासनिक तेवर छोड़ 'शिक्षक' बने DM ( Photo Credit; ETV Bharat )