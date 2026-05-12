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प्रशासनिक तेवर छोड़ 'शिक्षक' बने DM, स्कूल के औचक निरीक्षण में बच्चों को पढ़ाई हिंदी-गणित

शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए डीएम ने छात्रों से लगवाए गणित के सवाल.

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प्रशासनिक तेवर छोड़ 'शिक्षक' बने DM (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:18 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 6:44 PM IST

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झांसी : जिले के जिलाधिकारी गौरांग राठी का मंगलवार को एक अनोखा और प्रेरणादायक रूप देखने को मिला, जहां वे प्रशासनिक फाइलों और बैठकों से समय निकालकर बच्चों के बीच एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए. दरअसल, जिलाधिकारी गौरांग राठी सीपरी बाजार स्थित कम्पोजिट विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने केवल व्यवस्थाएं नहीं देखीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा का स्तर भी परखा.

इस दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सीधे कक्षा 6 में दाखिल हुए और बोर्ड पर गणित विषय के सवाल लिखकर बच्चों से हल करने को कहा. जब बच्चों ने हल किया तो उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें चाॅकलेट दी. फिर बच्चों को गणित के सवाल हल करना सिखाया और हिन्दी के पाठ का अध्ययन भी कराया. इसके साथ ही बच्चों को अभिवादन करना सिखाया.

ऐसे ही शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए उन्होंने कक्षा 7 के छात्रों से हिन्दी का पाठ पढ़वाया. इस दौरान जो बच्चे सही पढ़ पाए उनका उत्साहवर्द्धन करते हुए चाॅकलेट दी. वहीं, जो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनको शिक्षा में रूचि लेकर और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही प्रधानाध्यापका को निर्देशित किया कि जो बच्चे पढ़ाई में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए. निरीक्षण करते हुए डीएम ने बच्चों के ड्रेस एवं किताबें वितरण की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने खुद छात्रों से बात करके पूछा कि उन्हें किताबें मिली हैं या नहीं.

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Last Updated : May 12, 2026 at 6:44 PM IST

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