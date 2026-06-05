बरेली: करंट की चपेट में आने से युवक ने गंवाए दोनों हाथ, अब DM ने दिया मदद का आश्वासन
प्रशासन का कहना है कि घायल युवक विपिन बिजली विभाग में संविदाकर्मी नहीं है, बल्कि उसका परिचित संविदाकर्मी सुनील उसे बुलाकर ले गया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 5:35 PM IST
बरेली: बरेली में करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मदद के लिए प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है. प्रशासन का कहना है कि घायल युवक विपिन बिजली विभाग में संविदाकर्मी नहीं है, बल्कि उसका परिचित संविदाकर्मी सुनील उसे बुलाकर ले गया था, जहां वह हादसे का शिकार हुआ है. हालांकि डीएम ने पीड़ित के इलाज और उसके परिवार के दो लोगों को सरकारी विभागों में संविदाकर्मी के पद पर तैनाती देने का आश्वासन दिया है.
जानकारी के मुताबिक, घटना भमोरा थाना क्षेत्र के चुराह नवदिया का है, जहां बीते 16 मई को संविदाकर्मी सुनील बिजली ठीक करने गए थे. साथ में उनका परिचित विपिन नामक युवक भी था. इस दौरान विपिन को 11 हजार वोल्ट के विद्युत पोल पर चढ़ा दिया गया. उस समय शटडाउन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. जैसे ही विपिन ने पोल पर काम शुरू किया, अचानक वह तेज करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही विपिन पोल से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया. इस दर्दनाक हादसे में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए हैं.
अब पीड़ित विपिन अपने दो छोटे बच्चों और परिवार के साथ दर्द, बेबसी और संघर्ष की जिंदगी जीने को मजबूर है. पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात कर न्याय और मदद की गुहार लगाई है. जिसके बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसका बेहतर तरीके से इलाज कराया जाएगा. इसके साथ ही संविदाकर्मी के परिवार के दो सदस्यों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी. पीड़ित को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी.
वहीं, पीड़ित परिजनों ने संविदाकर्मी सुनील और एसएसओ दिनेश और संबंधित जेई पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस पर भी डीएम ने विद्युत विभाग के चीफ को अपने कार्यालय में तलब कर पूरे मामले की जानकारी देने को कहा है.
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