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बरेली: करंट की चपेट में आने से युवक ने गंवाए दोनों हाथ, अब DM ने दिया मदद का आश्वासन

बरेली: बरेली में करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए युवक की मदद के लिए प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है. प्रशासन का कहना है कि घायल युवक विपिन बिजली विभाग में संविदाकर्मी नहीं है, बल्कि उसका परिचित संविदाकर्मी सुनील उसे बुलाकर ले गया था, जहां वह हादसे का शिकार हुआ है. हालांकि डीएम ने पीड़ित के इलाज और उसके परिवार के दो लोगों को सरकारी विभागों में संविदाकर्मी के पद पर तैनाती देने का आश्वासन दिया है.

करंट की चपेट में आने से युवक ने गंवाए दोनों हाथ, अब DM ने दिया मदद का आश्वासन (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, घटना भमोरा थाना क्षेत्र के चुराह नवदिया का है, जहां बीते 16 मई को संविदाकर्मी सुनील बिजली ठीक करने गए थे. साथ में उनका परिचित विपिन नामक युवक भी था. इस दौरान विपिन को 11 हजार वोल्ट के विद्युत पोल पर चढ़ा दिया गया. उस समय शटडाउन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. जैसे ही विपिन ने पोल पर काम शुरू किया, अचानक वह तेज करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही विपिन पोल से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से झुलस गया. इस दर्दनाक हादसे में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए हैं.