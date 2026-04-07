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डीएम ने भदौसी में गेहूं की क्रॉप कटिंग कर परखी उत्पादकता, किसानों को दी अहम सलाह

डीएम ने भदौसी में गेहूं की क्रॉप कटिंग कर परखी उत्पादकता. ( ETV Bharat )

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने तहसील सदर के ब्लॉक सण्डवा चन्द्रिका अंतर्गत ग्राम पंचायत भदौसी में गेहूं की फसल की उत्पादकता परखने के लिए क्रॉप कटिंग कराई. इस दौरान उन्होंने स्वयं खेत में पहुंच कर गेहूं की फसल काटकर निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद भी किया. क्रॉप कटिंग प्रयोग कृषक हौसला प्रसाद के खेत में कराया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न किया गया. रैंडम नंबर के आधार पर 10 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र में फसल कटाई की गई, जिसमें 20.550 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई. इसके आधार पर गेहूं की उत्पादकता 47.47 कुंतल प्रति हेक्टेयर आंकी गई.