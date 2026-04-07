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डीएम ने भदौसी में गेहूं की क्रॉप कटिंग कर परखी उत्पादकता, किसानों को दी अहम सलाह

जिलाधिकारी ने स्वयं खेत में पहुंच कर गेहूं की फसल काटकर निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद भी किया.

WHEAT CROP CUTTING
डीएम ने भदौसी में गेहूं की क्रॉप कटिंग कर परखी उत्पादकता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:38 PM IST

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प्रतापगढ़: जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने तहसील सदर के ब्लॉक सण्डवा चन्द्रिका अंतर्गत ग्राम पंचायत भदौसी में गेहूं की फसल की उत्पादकता परखने के लिए क्रॉप कटिंग कराई. इस दौरान उन्होंने स्वयं खेत में पहुंच कर गेहूं की फसल काटकर निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद भी किया.

क्रॉप कटिंग प्रयोग कृषक हौसला प्रसाद के खेत में कराया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा विकसित सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संपन्न किया गया. रैंडम नंबर के आधार पर 10 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र में फसल कटाई की गई, जिसमें 20.550 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई. इसके आधार पर गेहूं की उत्पादकता 47.47 कुंतल प्रति हेक्टेयर आंकी गई.

जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने उपस्थित किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया.

डीएम ने किसानों से अपील की कि वे अपनी गेहूं की फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिल सके। साथ ही उन्होंने पराली न जलाने की सलाह देते हुए कहा कि किसान पशुओं के लिए चारे के रूप में इसे नजदीकी गोशालाओं में दान करें. इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर नैन्सी सिंह, अपर सांख्यिकी अधिकारी मयंक बाजपेई, तहसीलदार अनिल कुमार, फसल बीमा कंपनी के जनपद समन्वयक अभिज्ञान सिंह, योगेश सिंह सहित लेखपाल व कानूनगो उपस्थित रहे.

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