अंतिम चरण में कांवड़ यात्रा: शिवभक्तों का आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख के पार, सुरक्षा जांचने ग्राउंड पर पहुंचे DM-SSP
कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में पैदल शिवभक्तों के स्थान पर डाक कांवड़ों की संख्या काफी बढ़ गई है. शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 9, 2026 at 9:03 AM IST
हरिद्वार: कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. अभी तक 3 करोड़ 19 लाख 48 हजार कांवड़िए गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं. अब पैदल कांवड़ियों की संख्या कम हो गई और दोपहिया तथा चौपहिया डाक कांवड़ वाहनों की संख्या बढ़ गई है. वहीं, शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने देर रात जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर मोतीचूर तक हाईवे का निरीक्षण किया.
दोनों अधिकारियों ने इस दौरान यातायात, पार्किंग व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से बातचीत कर पार्किंग और यातायात संबंधी जानकारी ली. उन्होंने कांवड़ मेले में तैनात एसपीओ का भी उत्साहवर्धन किया.
डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि डाक कांवड़ की शुरुआत होते ही कांवड़ पटरी पर कांवड़िए की संख्या कम हो गई है. हाईवे पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए कांवड़ पटरी के शौचालय और लाइटिंग इत्यादि को हाईवे और पार्किंग में शिफ्ट किया जा रहा है. अन्य सभी जगहों पर पार्किंग, पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है.
🌙 DM और SSP हरिद्वार निकले रात्रि में कांवड़ मार्ग भ्रमण पर 🔱— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 8, 2026
👮♂️👮♀️ जारी कांवड़ यात्रा का फीडबैक लेते हुए डीएम एवं एसएसपी ने पुलिस फोर्स, एसपीओ एवं ट्रैफिक वालंटियर्स से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। 💪✨#HaridwarPolice #KanwarYatra2026 #KanwarMela2026 #DMHaridwar #SSPHaridwar pic.twitter.com/ghwHJEkO5D
डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि हरिद्वार में अब डाक कांवड़ वाहनों की रवानगी शुरू हो जाएगी, इसलिए हाईवे के अधिकारियों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं.
वहीं, एसएसपी नवनीत सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर भेजा जा रहा है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने कांवड़ियों से रूट डायवर्जन और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.
उन्होंने बताया कि रविवार सुबह नौ बजे से डाक कांवड़ वाहनों की निकासी शुरू हो जाएगी. अब हाईवे से डाक कांवड़ वाहनों को गुजारा जाएगा. दिल्ली, नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नारसन बॉर्डर से भेजा जाएगा. सहारनपुर, हरियाणा और पंजाब जाने वाहनों को भगवानपुर बॉर्डर और बिजनौर तथा मुरादाबाद से आए वाहनों को हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे से निकालने का प्लान बनाया गया है.
बता दें कि, हरिद्वार की बैरागी कैंप पार्किंग में सबसे ज्यादा बड़े वाहनों को पार्क कराया गया है. इसके अलावा छोटे वाहनों के लिए दीनदयाल, रोड़ी, पंतद्वीप, गौरीशंकर और गड्ढा पार्किंग में व्यवस्था की गई है. अभी दो दिन कांवड़ियों की भारी भीड़ नजर आएगी. 10 अगस्त की रात तक डाक कांवड़ वाहनों की रवानगी जारी रहेगी.
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