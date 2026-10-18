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देवरिया के DM-SP ने परखा मिड-डे मील का स्वाद; बच्चों के साथ बैठकर चखा भोजन

देवरिया के DM और SP ने परखा मिड-डे मील का स्वाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: जिले के रुद्रपुर कंपोजिट विद्यालय से बेहत सुकून भरी तस्वीर आई है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर एक साथ विद्यालय पहुंचे. उन्होंने बत्चों के साथ बैठकर मिड-डे मील का भोजन चखा. इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से बात भी की.

जानकारी के मुताबिक, डीएम और एसपी औचक निरीक्षण पर विद्यालय पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने खुद बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया. मिड-डे मील की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता को परखा.