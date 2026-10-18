देवरिया के DM-SP ने परखा मिड-डे मील का स्वाद; बच्चों के साथ बैठकर चखा भोजन
जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में जाकर पठन-पाठन का जायजा लिया गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:02 AM IST
देवरिया: जिले के रुद्रपुर कंपोजिट विद्यालय से बेहत सुकून भरी तस्वीर आई है. जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर एक साथ विद्यालय पहुंचे. उन्होंने बत्चों के साथ बैठकर मिड-डे मील का भोजन चखा. इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से बात भी की.
जानकारी के मुताबिक, डीएम और एसपी औचक निरीक्षण पर विद्यालय पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने खुद बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया. मिड-डे मील की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता को परखा.
बच्चों से भी खाने के बारे में फीडबैक लिया. डीएम ने रसोईघर का निरीक्षण कर भोजन बनाने की व्यवस्था देखी और निर्देश दिया कि खाना बनाते और परोसते समय पूरी स्वच्छता रखी जाए. मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन हीं बच्चों को दिया जाए.
जिलाधिकारी ने बच्चों से पूछा कि कैसी पढ़ाई हो रही है, तब बच्चों ने कहा बढ़िया पढ़ाई होती है. जिलाधिकारी के बगल में बैठी बच्ची कुछ डर रही थी, तो डीएम ने हंसते हुए उससे निडर रहने की बात कही, तब बच्ची मुस्कुराने लगी.
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में जाकर पठन-पाठन का जायजा लिया गया. शिक्षकों की उपस्थिति चेक की और परिसर की साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया.
प्रधानाध्यापक को बेहतर शिक्षा और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान डीएफओ, एसडीएम रुद्रपुर राजकुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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