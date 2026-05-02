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हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस; DM बोले- "उद्देश्य है कि शिकायतकर्ता को दोबारा आने की जरूरत न पड़े, उसी समय हो समाधान"

तहसील दिवस के बाद जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने कहा कि अधिकांश शिकायतें पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित थीं. 11 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया है, जबकि बाकी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को तीन, पांच और सात दिन की समयसीमा तय की गई है. उन्होंने कहा कि उद्देश्य है कि शिकायतकर्ता को दोबारा आने की जरूरत न पड़े, उसी समय समाधान हो जाए.

समाधान दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें पेयजल आपूर्ति और स्मार्ट मीटर से जुड़ी रहीं. सरीला क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी और अधिक बिजली बिल आने की समस्या उठाई. वहीं, किसान की गेहूं खरीद, जल जीवन मिशन के तहत पानी न पहुंचने जैसे मामलों की भी शिकायतें सामने आईं.

हमीरपुर : जनपद की सरीला तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान कुल 56 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण किया गया.

उन्होंने कहा कि प्रयास है कि शिकायतकर्ता को बार-बार न आना पड़े और एक ही बार में समस्या का समाधान हो. सरीला सीएचसी में जांच सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित मानक और संसाधन जरूरी हैं. सीएचसी में उपलब्ध सुविधाओं और मशीनों की कार्यस्थिति की जांच कराई जाएगी और कमी मिलने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में साफ-सफाई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.





पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि कुछ मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई थी और कुछ में प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की गई थी, ऐसे सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी न हो.





समाधान दिवस में सरीला क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच सुविधाओं की कमी और पुलिस चौकी न होने का मुद्दा भी उठा. इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. समाधान दिवस से पहले तहसील परिसर में साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी. भीषण गर्मी को देखते हुए फरियादियों के लिए कोल्ड रूम की व्यवस्था भी की गई.







शिकायत के बाद लेखपाल निलंबित : गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने एक लेखपाल को मौके पर ही निलंबित कर दिया. सरीला एसडीएम बलराम गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के समक्ष आय प्रमाण पत्र में लापरवाही की शिकायत मिली थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके क्रम में संबंधित लेखपाल को निलंबित कर जांच शुरू कराई गई है. इस दौरान नमामि गंगे के सहायक अभियंता को तीन दिन के भीतर गांवों में जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए. साथ ही पाइपलाइन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त कराने को भी कहा गया.

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