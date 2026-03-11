ETV Bharat / state

रायबरेली में 12 केंद्र पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा; DM और SP किया निरीक्षण

रायबरेली: यूपी के रायबरेली में 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती–2025 की लिखित परीक्षा के लेकर तैयारी तेज हो गई है. परीक्षा सकुशल संपन्न हो इलके लिए मंगलवार को डीएम हर्षिता माथुर व एसपी रवि कुमार ने सभी 12 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.

अधिकारियों को निर्देश: डीएम ने फिरोजगांधी डिग्री कॉलेज व चन्द्रपाल इण्टर कॉलेज गंगागंज सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ली. साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया.

परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा: बता दें कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती–2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 14 तथा 15 मार्च 2026 ( सुबह 10 बजे से सुबह 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक) दो पालियों में किया जाएगा.

सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न होगी: इसी क्रम में रायबरेली में 12 परीक्षा केंद्रों पर 14 व 15 मार्च 2026 को दोनों पालियों में परीक्षा संपन्न होगी. प्रत्येक पाली में 3600 अभ्यर्थियों परीक्षा में भाग लेंगे. जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न होगी.