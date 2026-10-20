मुंगेर के पोलो मैदान में कल जलेगा 40 फीट का रावण, सुरक्षा व्यवस्था का DM-SP ने लिया जायजा
मुंगेर में बुधवार को होगा रावण दहन कार्यक्रम, डीएम एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा. अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश. रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : October 20, 2026 at 8:10 PM IST
मुंगेर: विजयादशमी के पावन अवसर पर बुधवार, 21 अक्टूबर को मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में भव्य रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस वर्ष भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों का दहन आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और शहरवासियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.
अधिकारियों ने किया निरिक्षण
इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने पोलो मैदान पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, रोशनी और लोगों की सुरक्षित निकासी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे करने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश एवं निकास मार्गों को व्यवस्थित रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं.
40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन
जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में आयोजित होने वाला रावण वध कार्यक्रम शहर के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल है. इस बार रावण का पुतला लगभग 40 फीट ऊंचा तैयार किया जा रहा है, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई करीब 30-30 फीट होगी.
पुतला दहन के दौरान विशेष आतिशबाजी
डीएम ने बताया कि विशालकाय पुतलों के निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय कलाकार विनोद निभा रहे हैं. पुतलों के दहन के दौरान विशेष आतिशबाजी भी की जाएगी, जिसके लिए बाहर से आतिशबाजी की टीम बुलाई गई है.आयोजन को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं.
"मैदान में पुतलों के दहन से लेकर दर्शकों की व्यवस्था तक विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है. हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है.आयोजन को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं."- निखिल धनराज निप्पाणीकर, डीएम, मुंगेर
भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की भव्य झांकी
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि रावण वध कार्यक्रम से पहले बुधवार की शाम 5 बजे श्री रामलीला मैदान दुर्गा स्थान से भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के वनवासी स्वरूप की आकर्षक झांकी निकाली जाएगी. रथ पर सवार होकर निकलने वाली इस झांकी में ढोल-भांगड़ा और पारंपरिक उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा. झांकी शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए ऐतिहासिक पोलो मैदान पहुंचेगी.
झांकी के बाद पुतला दहन कार्यक्रम
डीएम के मुताबिक झांकी के बाद शाम 6 बजे रावण वध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा. विजयादशमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों में भी उत्साह का माहौल है.
दो समितियों का संयुक्त आयोजन
आयोजन समिति के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस भव्य आयोजन का संचालन श्री रामलीला मैदान दुर्गा स्थान ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच, मुंगेर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. आयोजन समिति की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पुतलों के निर्माण, झांकी, आतिशबाजी और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
पुलिस बल की तैनाती कई जगह बैरिकेडिंग
मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने कहा कि रावण वध कार्यक्रम में संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. पोलो मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. किले के तीनों गेट पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जबकि भीड़ के अनियंत्रित होने की आशंका को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है.
प्रवेश और निकास के रास्तों पर विशेष निगरानी
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवेश और निकास के रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाए. पुलिसकर्मियों की तैनाती इस तरह सुनिश्चित की जाए कि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने तथा लोगों को व्यवस्थित तरीके से मैदान तक पहुंचाने और वहां से बाहर निकालने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.
सुरक्षित निकासी के लिए विशेष फील्ड लाइट
इस बार रावण वध कार्यक्रम के बाद लोगों की सुरक्षित निकासी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है. मैदान से बाहर निकलने वाले रास्तों पर विशेष फील्ड लाइट लगाई जाएगी, जिससे शाम के समय पर्याप्त रोशनी रहे और दर्शकों को मैदान से बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
भीड़ की सुरक्षित निकासी भी महत्वपूर्ण
प्रशासन का मानना है कि बड़े आयोजन में केवल कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती, बल्कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भीड़ की सुरक्षित निकासी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रोशनी, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
DM और SP ने दिए आवश्यक निर्देशट
स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. अधिकारियों को कहा गया कि सभी तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं और आयोजन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाए.
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे विजयादशमी के अवसर पर रावण वध कार्यक्रम का आनंद शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से लें. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक धक्का-मुक्की से बचें.
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