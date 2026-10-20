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मुंगेर के पोलो मैदान में कल जलेगा 40 फीट का रावण, सुरक्षा व्यवस्था का DM-SP ने लिया जायजा

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते DM-SP ( ETV Bharat )

मुंगेर: विजयादशमी के पावन अवसर पर बुधवार, 21 अक्टूबर को मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में भव्य रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस वर्ष भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों का दहन आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और शहरवासियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं.

अधिकारियों ने किया निरिक्षण