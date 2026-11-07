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संभल में दीपावली पर प्रशासन अलर्ट; DM-SP ने चंदौसी में किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

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संभल : जिले में दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ चंदौसी नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया.

संभल में दीपावली पर प्रशासन अलर्ट (Video credit: ETV Bharat)



दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ चंदौसी नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च की शुरुआत फव्वारा चौक से हुई. इसके बाद अधिकारियों ने बड़ा बाजार, घास मंडी, पड़ाव बाजार, नमक मंडी, सर्राफा बाजार, घंटाघर, हुसैनी बाजार और मुरादाबाद गेट सहित शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण किया.