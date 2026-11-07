संभल में दीपावली पर प्रशासन अलर्ट; DM-SP ने चंदौसी में किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए चंदौसी सर्राफा मार्केट और उसके आस-पास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:29 PM IST
संभल : जिले में दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ चंदौसी नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया.
दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ चंदौसी नगर में पैदल फ्लैग मार्च किया. फ्लैग मार्च की शुरुआत फव्वारा चौक से हुई. इसके बाद अधिकारियों ने बड़ा बाजार, घास मंडी, पड़ाव बाजार, नमक मंडी, सर्राफा बाजार, घंटाघर, हुसैनी बाजार और मुरादाबाद गेट सहित शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण किया.
इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया. फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से दीपावली का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की. वहीं, फव्वारा चौक पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली. यहां मिट्टी के दीपक बेच रहे बच्चों से जिलाधिकारी ने बातचीत की और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली.
इसके बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने बच्चों से मिट्टी के दीपक खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया. अधिकारियों की इस पहल से जहां बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली, वहीं स्थानीय कारीगरों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया. इस दौरान एसडीएम चंदौसी आशुतोष तिवारी, क्षेत्राधिकारी चंदौसी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए चंदौसी सर्राफा मार्केट और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है. इसका उद्देश्य उन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था, जहां बाजारों में अधिक भीड़ रहती है और महिलाएं भी खरीदारी के लिए आती हैं. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए यह भ्रमण किया गया है.
इसके साथ ही व्यापारियों से भी बातचीत की गई है. सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की तैयारी कर रहे हैं. आप सभी के माध्यम से मेरी अपील है कि जो भी उत्सव और पर्व हैं, उन्हें शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं.
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