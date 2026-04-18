धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव और भू-धंसान क्षेत्र का डालसा की टीम ने किया दौरा, प्रभावितों को कानूनी सहायता देने का भरोसा
डालसा की टीम केंदुआडीह कोलियरी इलाके में भू-धंसान और जहरीली गैस प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया.
Published : April 18, 2026 at 2:53 PM IST
धनबाद: जिले के केंदुआडीह कोलियरी इलाके में जारी भू-धंसान और जहरीली गैस के रिसाव से लोगों की जिंदगी खतरे में है. इस बीच शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की “न्याय रथ” टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और हालात का जायजा लेते हुए लोगों को सहायता का भरोसा दिया.
ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुई टीम
केंदुआडीह के भू-धंसान प्रभावित इलाकों में डालसा की विशेष टीम ने पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की. टीम की अगुआई अवर न्यायाधीश सह सचिव मयंक तुषार टोपनो कर रहे थे. उनके साथ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे.
कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी
टीम ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें कानूनी सहायता के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही सुरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया.
डालसा की ओर से आश्वस्त किया गया कि प्रभावितों को हरसंभव कानूनी मदद दी जाएगी और उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल की जाएगी. टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के साथ साझा कर समन्वय के जरिए समाधान निकालने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित यह विशेष टीम लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति की निगरानी करेगी और पीड़ितों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का काम करेगी.
प्रभावित लोगों में जगी उम्मीद
डालसा की इस पहल से प्रभावित लोगों में उम्मीद जगी है कि अब उनकी समस्या पर गंभीरता से काम होगा और जल्द ही कोई स्थायी समाधान सामने आएगा.
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