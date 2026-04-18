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धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव और भू-धंसान क्षेत्र का डालसा की टीम ने किया दौरा, प्रभावितों को कानूनी सहायता देने का भरोसा

धनबाद के केंदुआडीह इलाके का दौरा करती डालसा की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के केंदुआडीह कोलियरी इलाके में जारी भू-धंसान और जहरीली गैस के रिसाव से लोगों की जिंदगी खतरे में है. इस बीच शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) की “न्याय रथ” टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और हालात का जायजा लेते हुए लोगों को सहायता का भरोसा दिया.

ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुई टीम

केंदुआडीह के भू-धंसान प्रभावित इलाकों में डालसा की विशेष टीम ने पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की. टीम की अगुआई अवर न्यायाधीश सह सचिव मयंक तुषार टोपनो कर रहे थे. उनके साथ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे.

जानकारी देते अवर न्यायाधीश सह डालसा के सचिव मयंक तुषार टोपनो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कानूनी सहायता और अधिकारों की दी जानकारी

टीम ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें कानूनी सहायता के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही सुरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया.

डालसा की ओर से आश्वस्त किया गया कि प्रभावितों को हरसंभव कानूनी मदद दी जाएगी और उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल की जाएगी. टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के साथ साझा कर समन्वय के जरिए समाधान निकालने की प्रक्रिया तेज की जाएगी.