रांची में छात्रा से सामूूहिक दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट सख्त, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए DLSA ने गठित की विशेष टीम
रांची में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने गठित विशेष टीम की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 5:36 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय इंटर की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. न्यायपालिका की पहल के बाद डालसा ने पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा और मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है.
टीम में दो पीएलवी शामिल
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने पीड़िता को सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा. इसके तहत डालसा सचिव राकेश रौशन ने दो पारा लीगल वॉलेंटियर पूनम देवी और पुष्पलता देवी की विशेष टीम बनाई है. यह टीम पीड़िता और उसके परिवार के संपर्क में रहकर उनकी जरूरतों के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराएगी.
डालसा सचिव ने पीड़िता व परिजनों से की मुलाकात
डालसा सचिव ने खुद पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ जरूरी सुरक्षा संबंधी सहयोग भी दिया जाएगा. पीड़िता को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई गई है. इस दिशा में आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है.
मुफ्त पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त
इस मामले में पीड़िता को कानूनी स्तर पर मजबूती देने के लिए डालसा ने अधिवक्ता ममता श्रीवास्तव को प्रो-बोनो वकील के रूप में नियुक्त किया है. वह बिना किसी शुल्क के पीड़िता की ओर से कानूनी पैरवी करेंगी. इसके अलावा रातू थाना क्षेत्र में एक पीएलवी को सपोर्ट पर्सन की जिम्मेदारी दी गई है. इसका उद्देश्य पीड़िता और उसके परिवार को जरूरत के समय लगातार सहयोग उपलब्ध कराना है. दूसरी ओर, मामले की पुलिस जांच पर भी डालसा की नजर है. सचिव राकेश रौशन ने रातू थाना प्रभारी से बातचीत कर जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पुलिस से मामले में निष्पक्षता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है.
क्या है मामला
बता दें कि 7 नवंबर को रातू थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी. 18 वर्षीय इंटर की छात्रा शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की. घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं, झारखंड हाईकोर्ट और झालसा के हस्तक्षेप के बाद डालसा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी है.
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