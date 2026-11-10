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रांची में छात्रा से सामूूहिक दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट सख्त, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए DLSA ने गठित की विशेष टीम

डालसा के अधिकारी (रांची) ( सौ. DLSA )

रांचीः राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय इंटर की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची को पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. न्यायपालिका की पहल के बाद डालसा ने पीड़िता को कानूनी सहायता, सुरक्षा और मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है.