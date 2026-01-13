ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में 7 हजार से अधिक कृषक हुए NPA, पीएम जनधन योजना में खुले हैं इतने लाख बैंक खाते

शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में एनपीए के मामलों को लेकर चर्चा की गई है. सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि एनपीए के मामलों को जल्दी से रिकवरी की जाए.

बैठक में ये बात भी पता चली कि जागरुकता शिविरों में एनपीए हो चुके कृषक अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं. बैठक में एक बैंक ने दावा किया कि उन्होंने एक तिमाही में 572 जागरूकता शिविर जिला भर में आयोजित किए. इस पर उपायुक्त ने पूछा कि इन शिविरों में एनपीए हो चुके लोगों ने क्या कोई पक्ष रखा. इस पर बैंक प्रतिनिधि ने बताया कि एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें एनपीए हो चुके व्यक्ति ने कोई मुद्दा उठाया हो. जिला में 7 हजार से अधिक कृषक एनपीए हो चुके हैं, लेकिन बैंकों के जागरूकता शिविर में ये लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं. ये चिंता का विषय है.

एमएसएमई में 5.90 फ़ीसदी वृद्धि

बैठक में जानकारी दी गई कि शिमला जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1 लाख 99 हजार 102 खाते है. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 लाख 56 हजार 931, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 3 लाख 71 हजार 058 और अटल पेंशन योजना के तहत 79419 लाभार्थी हैं. जिला के स्वयं सहायता समूहों को भी बैंकिंग से लिंक किया गया है. इन्हें करीब 4.41 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 16 मामलों में 168.67 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. जिला में सीडी रेशों 45.82 प्रतिशत से घटकर 44.25 प्रतिशत आई है. एमएसएमई में 5.90 फ़ीसदी वृद्धि दर्ज की गई है. बैठक में केंद्र की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.