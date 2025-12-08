ETV Bharat / state

DLB निदेशक ने हाजिर होकर कहा- 7 दिन में जारी कर देंगे बहाली आदेश

जयपुर: कर्मचारियों को बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के सीधे सेवा पुस्तिका में अंकित कर बर्खास्त करने से जुड़े मामले में सोमवार को डीएलबी निदेशक हाईकोर्ट में पेश हुए. निदेशक ने अदालत को कहा कि बिना आरोप पत्र कर्मचारी को बर्खास्त करने वाले संबंधित ईओ को निलंबित कर दिया गया है. निदेशक ने अदालत को भरोसा दिया कि 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ता कर्मचारी को बहाल करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. निदेशक के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत में मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीकम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था. साल 2020 में उसे स्थाई करते हुए साल 2021 में महवा नगरपालिका में तबादला कर दिया गया.