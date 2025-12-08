ETV Bharat / state

DLB निदेशक ने हाजिर होकर कहा- 7 दिन में जारी कर देंगे बहाली आदेश

दौसा जिले के महवा की नगरपालिका के कर्मचारी की बिना आरोप पत्र बर्खास्तगी के मामले में पालिका ईओ को निलंबित कर दिया गया है.

rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: कर्मचारियों को बिना आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट के सीधे सेवा पुस्तिका में अंकित कर बर्खास्त करने से जुड़े मामले में सोमवार को डीएलबी निदेशक हाईकोर्ट में पेश हुए. निदेशक ने अदालत को कहा कि बिना आरोप पत्र कर्मचारी को बर्खास्त करने वाले संबंधित ईओ को निलंबित कर दिया गया है. निदेशक ने अदालत को भरोसा दिया कि 7 दिन के भीतर याचिकाकर्ता कर्मचारी को बहाल करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. निदेशक के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत में मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है.

जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश टीकम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर नगर निगम में साल 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था. साल 2020 में उसे स्थाई करते हुए साल 2021 में महवा नगरपालिका में तबादला कर दिया गया.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलबी निदेशक को किया तलब, यह है मामला

याचिका में कहा गया कि नगरपालिका के तत्कालीन ईओ सुरेन्द्र कुमार मीणा ने द्वेषता के चलते साल 2024 में याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया. इसके बाद याचिकाकर्ता को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया. गत दिनों आरटीआई के जरिए जानकारी मिली कि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि उसे बर्खास्त करने से पहले न तो कोई आरोप पत्र दिया गया और ना ही जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और ना ही कोई जांच रिपोर्ट अस्तित्व में है. इसके बावजूद उसे सिर्फ सेवा पुस्तिका में एंट्री कर सेवा से हटाया गया है. अदालत ने मामले में गत 10 अक्टूबर को राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन अदालत को कोई जानकारी नहीं दी गई. इस पर अदालत ने डीएलबी निदेशक को तलब किया था.

TAGGED:

DLB DIRECTOR
MAHUA MUNICIPALTY
MUNICIPALTY EMPLOYEES
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.